Campesinos exigen ajustar normas hídricas y amenazan con bloqueos

A pocos días de que arranque la discusión de la Ley de Aguas en la Cámara de Diputados, líderes campesinos advirtieron que, de no atenderse sus demandas relacionadas con esta nueva ley, están listos para movilizarse y bloquear de nueva cuenta las carreteras.

Tras reunirse con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán (PAN), a quien le externaron sus propuestas e inquietudes en torno a esta reforma, Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, señaló que ha habido avances en las negociaciones para que sus demandas se vean reflejadas en el dictamen.

No obstante, sostuvo que aún faltan muchas cosas en las que no se han alcanzado los consensos o acuerdos, por lo que advirtió que los productores se encuentran en alerta máxima, y de no atenderse los temas, como el reconocimiento de la ganadería y de otros pozos en libre alumbramiento, estarían listos para movilizarse de inmediato.

Rodríguez Gómez también indicó que en estos días continuarán con el diálogo y buscarán impulsar cambios al documento, tanto en las comisiones dictaminadoras, como en la presentación de reservas, pero esto se platicará con las y los diputados de todos los grupos parlamentarios.

Falta ganadería

Entre las inquietudes que aún tienen explicó que la reforma sí contempla el reconocimiento del agua potable en los pueblos y comunidades y de todos los pozos que se hicieron en libre alumbramiento, pero quedan pendientes algunos que no han sido dictaminados y que no los contempla la ley.

Además, agregó, falta el reconocimiento de los derechos de la ganadería, así como el tema de inversiones públicas en la recuperación y el manejo del agua.

Asimismo, sostuvo que defenderán los volúmenes asignados al sector agropecuario y no se meterán en el tema de la minería; sin embargo, comentó que no están de acuerdo en que se le dé “manga ancha” a esta industria y luego contaminen los ríos.

“Lo que nos preocupa a nosotros de los volúmenes de agua es que estamos perdiendo más del 55%, que es el agua de lluvia que se va a los mares”, refirió.

De igual forma reconoció que todas las sanciones y la punibilidad de la ley no aplica en el campo, lo que da mucha certeza a los productores.

Sin embargo reiteró que su posición y demandas, no son un capricho y no buscan pelear con nadie, sino convencer a las y los legisladores de lo que le falta a la ley y se puede resolver.

Diálogo constructivo

Previamente, la presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán informó que la reunión que se llevó a cabo con más de 35 productores de 10 estados, era para atender solicitudes de diálogo para registrar preocupaciones y propuestas, para que se enviarán a comisiones dictaminadoras

“El proceso de modificaciones a la ley de aguas continúa esta semana y por eso he decidido recibir a un grupo de productores que nos solicitaron hacernos llegar sus comentarios”, dijo previo al encuentro.

En este contexto destacó que se busca un diálogo “franco, directo y constructivo, cuyas participaciones serán integradas en una relatoría oficial que se enviará a la comisión dictaminadora para su análisis e incorporación en el dictamen final, cuya sesión se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre a las 9:30 horas”.

Agregó que es un tema absolutamente importante, ya que existen casi 600,000 concesiones de agua e igual número de familias que se verían impactadas con estas modificaciones.

Finalmente, sobre posibles protestas y bloqueos por parte de campesinos y productores, la diputada presidenta reiteró que todos los mexicanos tienen derecho a manifestarse de manera pacífica y en el marco de la ley.