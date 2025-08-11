AICM reanuda operaciones tras suspensión por fuertes lluvias en la CDMX: ¿Cuántos vuelos fueron afectados?

El Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México (AICM) reanudó sus operaciones la mañana de este lunes 11 de agosto después de suspender vuelos la noche anterior debido a una tormenta atípica que provocó encharcamientos en pistas, afectaciones en las terminales y escasa visibilidad.

La suspensión inició a las 19:45 horas del domingo 10 de agosto para garantizar la seguridad de aterrizajes y despegues. Según datos del propio aeropuerto, la medida afectó a 104 vuelos y a 14,892 pasajeros, algunos de los cuales fueron desviados a aeropuertos como el de Acapulco y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Las operaciones se restablecieron parcialmente a las 00:05 horas en la pista 05 izquierda y completamente a las 6:00 horas con la reapertura de la pista 05 derecha.

Daños y labores de desazolve

El AICM informó que la intensidad de la tormenta colapsó el sistema de drenaje pluvial, incluso en áreas de las terminales que habían recibido mantenimiento reciente. Para atender la contingencia, se desplegaron equipos vactor y motobombas con el fin de extraer el agua acumulada en pistas, plataformas, vialidades y zonas operativas.

En redes sociales circularon imágenes de pasajeros varados y áreas inundadas dentro de las terminales 1 y 2 del AICM, así como reportes de vialidades aledañas bloqueadas por el agua. El Gobierno capitalino activó el Operativo Tlaloque para auxiliar a conductores y vecinos afectados por las inundaciones.

Sheinbaum: apoyo y zona más afectada

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal brindó apoyo inmediato al Gobierno de la Ciudad de México para atender las zonas más afectadas por las lluvias.

Sheinbaum detalló que el Centro Histórico fue el punto con mayor precipitación, con un registro de 81 milímetros, lo que generó 47 reportes de inundaciones, caída de ocho árboles, un poste ladeado y un socavón, según la alcaldía Cuauhtémoc.

La mandataria reconoció que, aunque la ciudad ha invertido en sistemas pluviales para prevenir inundaciones, lluvias tan intensas y prolongadas superan la capacidad de desahogo inmediato. No obstante, destacó que las anegaciones duraron poco gracias a la rápida operación del equipo de desazolve.

Autoridades capitalinas advirtieron que las precipitaciones registradas este año han roto récords y se espera que los próximos meses sean los más críticos de la temporada. El AICM aseguró que mantendrá medidas preventivas y coordinación con Protección Civil para evitar nuevas suspensiones.