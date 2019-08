La inseguridad en Michoacán mantiene un crecimiento constante desde el último tercio del gobierno del presidente Vicente Fox.

El año pasado se cometieron en esa entidad tres asesinatos dolosos diarios; durante los primeros siete meses del 2019, la frecuencia es igual.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Gobernación, a partir del 2005, cuando se registró una tasa de 10.09 asesinatos dolosos por cada 100,000 habitantes, comenzó la escalada de violencia. Al cierre del 2018 el registro fue de 26.20 muertes.

Desde el sexenio del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) hasta la fecha, la lucha entre cárteles del narcotráfico explica parte de la escalada de violencia. Hasta el 2000, prácticamente eran tres los cárteles que operaban en la entidad: Mileno, Golfo y Colima. Durante el sexenio del presidente Fox tuvieron presencia el de Sinaloa, Milenio, Tijuana, Colima, Golfo, Zetas y la Familia Michoacana.

Durante el gobierno de Felipe Calderón operaron el de Sinaloa, Zetas, Familia Michoacana y Caballeros Templarios. En el de Enrique Peña Nieto la Familia Michoacana, Caballeros Templarios, Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) y Los Viagra.

Al inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se atribuye la escalada de violencia a la lucha entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagra.

El investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE, Edgar Guerra, explicó que regiones enteras en Michoacán han transitado por el narcotráfico desde hace al menos 40 años, por lo que el problema no es de ayer ni del sexenio pasado.

El especialista refirió que el problema comienza con personas que de pronto necesitaron generar algún tipo de recurso y sembraban mariguana o incluso la transportaban hacia el norte del país, es decir, pequeñas redes, casi familiares, de amigos, que se mantuvo durante mucho tiempo; en tanto, el Estado mexicano no llevó desarrollo social a esas comunidades; no llegaban recursos, no llegaban las mismas instituciones, había localidades que ni policías tenían, entonces era vivir al margen y era generarse los propios recursos para de alguna o de otra manera subsistir, señaló.

Para el analista en temas de seguridad, Alejandro Hope, la violencia ocurrida en los últimos días en Michoacán está asociada a múltiples factores, como la disputa entre el CJNG y Los Viagras; éste último, un resabio del movimiento de autodefensas ocurrido entre el 2013 y el 2014.

Desde su perspectiva, el fondo de este problema es que Michoacán padece una debilidad institucional porque sus autoridades no han acabado de construir a su policía; no hay capacidad de procuración de justicia y se han vuelto adictos, en cierta mediada, a la intervención federal, alertó.

Por ello, añadió el analista, mandar a la Guardia Nacional a esa entidad no cambia gran cosa, porque no hay más despliegue ni personal del que realmente había, y en muchas zonas se exacerba la dependencia federal, disminuyendo las capacidades locales.

Hope opinó que el recrudecimiento hoy de la violencia en Michoacán es similar al 2006 y el 2014, porque en ambos periodos existía un grupo local dominante que era La Familia y luego Los Caballeros Templarios; un escenario de conflicto y de fragmentación en el que la debilidad institucional que ha habido en todos los sexenios hace más compleja la intervención del gobierno.

A su vez, el investigador de El Colegio de Michoacán, Salvador Maldonado Aranda, expuso que dos factores explican el crecimiento de la violencia en la entidad: por un lado, las acciones de la Federación que no han podido desarticular los grupos del crimen organizado; y por otro, los ajustes realizados por el gobierno del presidente para tratar de generar condiciones de seguridad en el país.

Explicó que, con la intervención del gobierno federal, en el 2014, luego del surgimiento de las autodefensas, se generaron expectativas de que se podría terminar con Los Caballeros Templarios, pero al concluir la incursión, en el 2015, quedaron sin desarticular remanentes del crimen organizado y que se reagruparon.

El incremento de la violencia a partir del 2017 se explica por el empoderamiento de esos grupos; lo que estamos viendo es una disputa sangrienta de los grupos organizados por mantener una hegemonía en el estado, lo cual está costando muchas vidas, particularmente porque en esos grupos hay muchas alianzas y traiciones.

Por otro lado, con la llegada del nuevo gobierno federal ocurrió una desarticulación muy fuerte de los cuerpos de seguridad federales y estatales debido a que la Policía Federal y las fuerzas armadas que tenían presencia en la entidad replantearon sus funciones, lo cual generó huecos propicios para disputas entre criminales.