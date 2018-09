En el próximo gobierno federal, los medios de comunicación públicos tendrán que integrarse a un solo sistema que permita ahorrar recursos y al mismo tiempo cumplir con su función social de garantizar el derecho a la información objetiva a la población.

Así lo expuso Jesús Ramírez Cuevas, propuesto como coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien aclaró que medios de comunicación, como Notimex, ya tienen una situación jurídica, pues se trata de un organismo descentralizado, igual que otros.

Señaló que aun cuando la Agencia de Noticias del Estado Mexicano es parte de los medios públicos, tendría que integrarse en un solo sistema de medios públicos que ahorre recursos y eficiente su trabajo respecto a informar a la población de manera objetiva a la población. Esto, para que realicen su trabajo y hagan eco de las críticas y el debate público, porque es parte de la formalidad democrática, apuntó.

Respecto al ahorro de recursos en publicidad en los medios de comunicación, Ramírez Cuevas dijo que se busca reducir al 50% el gasto público, pues hay una exigencia ciudadana de invertir más en las necesidades más urgentes del país, como salud, educación, combate a la pobreza y infraestructura y reconstrucción por los sismos.

“Se va a hacer uso de los recursos para las inversiones sociales, infraestructura y reconstrucción por sismos, se van a reducir los gastos en publicidad, se va a hacer uso de los tiempos oficiales y vamos a reducir a la mitad lo que se ha gastado en los medios y eso a partir de las necesidades propias de la comunicación”, sostuvo en entrevista con La Red de Radio Red.

Tras reiterar que el término “prensa fifí” no es ofensivo y sólo está dirigido a los medios de comunicación que no representa a la sociedad, sino a intereses políticos o económicos, subrayó que no habrá censura en el nuevo gobierno federal, pues los periodistas no son adversarios.

“Lo que sí habrá es un cambio en la política de comunicación social donde la publicidad no se utilice para modificar la política editorial, que haya una ley que transparente los criterios para establecer los convenios de publicidad”.

Puntualizó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador “es un gran comunicador, que atiende las nuevas realidades y a las sensibilidades de la sociedad y eso parte de la democracia”.

erp