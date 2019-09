Tras el tercer día de protestas por parte de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Cámara de Diputados, este jueves se suspendió la sesión ordinaria programada en el recinto legislativo.

La presidenta de la Cámara, la panista Laura Rojas comunicó vía Twitter que se suspendían las actividades en San Lázaro.

“Ante la falta de condiciones para sesionar, y a fin de garantizar la integridad de los legisladores, del personal y del recinto parlamentario, en consulta con los coordinadores, comunico la cancelación de la sesión del día de hoy de la Cámara de Diputados”, escribió en su red social.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara y coordinador de legisladores de Morena, Mario Delgado, criticó que pese a los avances que se han dado en las negociaciones entre el magisterio y el presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores, sobre las leyes secundarias en materia educativa, haya cerrazón por parte de los maestros.

“Hoy, ya lo había anunciado esta semana, hoy es la fecha límite, pero hoy no lo vamos a pasar (las leyes secundarias en materia educativa), no tenemos textos finales, no se ha reunido la Comisión de Educación, sí, no, no hay peligro de algún albazo o querer sorprender a nadie (…) ya lo habíamos comentado.

“Que hoy era imposible que se pudiera pasar al Pleno, ni siquiera ha habido reunión de la Comisión de Educación. Digamos, no hay motivo como para estar boqueando”, dijo por la mañana Delgado.

A pesar de que hoy vence el plazo para aprobar las leyes secundarias de la reforma educativa, reitero que no hemos terminado el trabajo ni los consensos para dictaminar. No hay razón para el bloqueo a la @Mx_Diputados, no vamos a legislar a espaldas del magisterio. ¡Diálogo si! — Mario Delgado (@mario_delgado) September 12, 2019

En tanto, en su red social el diputado de Morena escribió que es necesario que haya más confianza por parte de los maestros.

Necesitamos la confianza de [email protected] [email protected] para poder seguir adelante. No se van a afectar los derechos laborales; al contrario, la nueva ley de carrera magisterial garantiza nuevos derechos. Vamos a insistir en el diálogo. pic.twitter.com/mPFGH3z5AG — Mario Delgado (@mario_delgado) September 12, 2019

Los coordinadores parlamentarios de oposición fueron más enérgicos con sus críticas tras el cierre de la Cámara por las protestas de los educadores.

La coordinadora de diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, aseguró que las protestas de los maestros son un “chantaje”.

“La CNTE viene a tomar la Cámara de Diputados para exigir canonjías que contradicen la Constitución, que contradicen la reforma que hicimos desde el Congreso de la Unión en relación al artículo tercero constitucional, lo lamentamos y esperamos que lo antes posible también las autoridades de la Ciudad de México puedan tomar las distintas medidas para, en lo que cabe en su responsabilidad, de lo que dice la ley, para que la Cámara pueda tener accesos libres”, dijo.

Al no existir condiciones para designar se cancela la sesión del día de hoy en @Mx_Diputados lamentamos que con presiones y chantajes la CENTE acuerde con @lopezobrador_ canonjías que contradicen la Constitución. pic.twitter.com/yfFBoE9uMD — Verónica Juárez Piña (@juarezvero) September 12, 2019

A su vez, René Juárez, diputado del PRI, indicó que es inaceptable el cierre de la Cámara.

“Hay la disposición del diálogo por parte del gobierno de la República, por otro lado hay diálogo con el presidente de la Junta de Coordinación Política, además no está en la mesa de análisis, de discusión, de aprobación en comisiones siquiera el tema educativo y me parece que nosotros no estamos en condiciones de aceptar ninguna presión y chantaje de ninguna naturaleza (…) las niñas y niños me parece que son los únicos que pierden”, sostuvo Juárez.

Hemos estado en estrecha comunicación con la Mesa Directiva de la @mx_diputados acordando la suspensión de la Sesión, por no haber garantías para cumplir con nuestra responsabilidad. pic.twitter.com/T8wdi6QkNq — René Juárez Cisneros (@JuarezCisneros) September 12, 2019

En tanto, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, aseguró que la CNTE es una facción sindical acostumbrada a chantajear.

“Y a obtener las cosas por la vía, no de los derechos constitucionales, sino de la violación del derecho del libre tránsito y de una actuación que sobrepasa la legítima manifestación pacífica”, dijo.

Las entradas del recinto legislativo de San Lázaro se mantienen cerradas por integrantes de la sección XXII de la Coordinadora.

Hoy, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronunció a favor de que las personas que salgan de las normales tengan una plaza magisterial asegurada.

“Sí, yo plantee eso, yo sugerí eso. Sólo que se ponga en correspondencia con las vacantes, pero que las plazas las cubran y tengan preferencia los egresados de las normales públicas”, mencionó.

Esta es una de las principales demandas de la disidencia magisterial.