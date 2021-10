El índice de impunidad de los sistemas de justicia de nuestro país se incrementó de 92.2% en 2019, a 94.8% el año pasado, lo cual exhibe niveles importantes de deficiencias en la atención, investigación y resolución de los delitos que conoce la autoridad, destacó un informe de México Evalúa.

La octava edición del informe Hallazgos, una radiografía de la justicia penal en México, indica que el 94.8% de los delitos denunciados quedaron impunes en 2020 ya sea por no haberse logrado un acuerdo reparatorio, no derivarse hacia alguna salida anticipada o encontrarse sin sentencia.

“El incremento en los niveles de impunidad puede estar asociado a diversos factores, tales como los impactos específicos de la contingencia sanitaria, la suspensión de plazos o, simplemente, la falta de instrumentos de priorización que faciliten la despresurización del sistema”, destaca el documento.

Este resultado, refiere, es propio de un sistema que no cuenta con herramientas de priorización y ni capacidades suficientes ya que a nivel nacional existen 11 fiscales, nueve peritos y 14 policías ministeriales por cada 100,000 habitantes, en promedio.

Panorama local

Aunque la impunidad en el país se mantiene en niveles altos, el informe acota que hay señales de avance a nivel local, ya que estados como Zacatecas redujo su impunidad en 15.1%, mientras que Coahuila 6.6% y Sinaloa 6 por ciento.

En contraparte, en Baja California aumentó 19.6%, en Guanajuato 11.2% y en Baja California Sur 8.6 por ciento.

Sin embargo, las entidades federativas que presentaron los niveles de impunidad más bajos de cualquier forma alcanzan niveles entre 76.6% (Zacatecas) y 85.3% (Yucatán). En general, 24 estados superan el 90% en impunidad y 17 la media nacional (94.8%).

Entre las observaciones hechas en el informe se destaca que a cinco años de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al Sistema de Justicia Penal (SJP) en México los esfuerzos para consolidarlo se han volcado hacia las fiscalías, mientras que las defensorías públicas permanecen en el olvido.

En materia de recursos, las defensorías reciben ocho centavos por cada peso que reciben las fiscalías; mientras que las comisiones de atención a víctimas tienen 32 centavos, por cada peso que reciben las defensorías.

“Ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación… (y) para contar con análisis periciales propios”, sostuvo la organización.

El presupuesto, indica el documento, no garantiza el adecuado desempeño institucional, no obstante, la falta de recursos impacta negativamente en la capacidad de operación institucional, por lo que fiscalías, defensorías y comisiones de víctimas deben contar con recursos no sólo para mantener la operación diaria, sino también para aumentar su capacidad instalada.

Cifra negra

Hallazgos detalla que la cifra negra de los delitos que no se denuncian pasó de 92.4% a 93.3%, entre 2019 y 2020, ello debido a que 33.9% de las víctimas no denunció por considerarlo pérdida de tiempo y 14.2% por desconfiar de la autoridad.

Por otro lado, el reporte también revela que el incremento de la prisión preventiva oficiosa (+21%) y de los procedimientos abreviados (+16%) vulneran el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas.

“En la práctica, ningún delito se esclarece realmente: sólo se repara el daño al 0.30% de las víctimas de un delito y una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales en el país”, añade.

maritza.perez@eleconomista.mx