Sólo 13.1% de mujeres denuncia agresiones

En el ámbito comunitario, 68.3 % de las mujeres mexicanas de 15 años y más han contado a alguien las experiencias de violencia que han vivido a lo largo de su vida, y de las mujeres que experimentaron violencia física y/ o sexual en el ámbito de pareja, 13.1 % (promedio nacional) interpuso una queja o denuncia ante alguna autoridad, revela la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.

Levantado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el sondeo hecho público a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemorará mañana, refiere que después del ámbito comunitario, en el familiar y laboral es donde más mujeres mexicanas (65.4 y 65.1 %, respectivamente) contaron a alguien su vivencia de violencia.

Con respecto a la presentación de denuncias o quejas ante alguna autoridad, 7.8, 7.1, 6.5 y 4.3 % de las mujeres que vivieron violencia física y/o sexual en los ámbitos escolar, familiar, laboral y comunitario, respectivamente, lo hizo, en promedio, a nivel nacional.

En total, 21 millones de mujeres del ámbito comunitario que experimentaron violencia física o sexual no buscaron ayuda, atención o no denunciaron ante ninguna institución o autoridad, mientras que, en los ámbitos escolar, de pareja, laboral y familiar no lo hicieron 12, 7, 6 y dos millones, respectivamente.

Del total de mujeres violentadas física o sexualmente, en el ámbito escolar 43.1% no denunció ni buscó ayuda por considerar que “se trató de algo sin importancia que no le afectó’’.

Por la misma razón, no lo hizo 42.4, 31.6, 31.4 y 27.7% de las mujeres que sufrieron el mismo tipo de agresiones, respectivamente, en los ámbitos comunitario, laboral, familiar y de pareja.

En el ámbito familiar, 22.8% no acudió a institución o autoridad alguna por “miedo a las consecuencias o a las amenazas’’; 22.2% en los ámbitos de pareja y laboral se abstuvo por la misma razón.

El análisis de las diferencias entre mujeres de diversos grupos de edad apunta a que las mujeres más jóvenes, de 15 a 24 años, vivieron mayor prevalencia de violencia (58.3 %) y que la violencia sexual fue la más frecuente (42.0 %).

