Si alguien pide asilo, México lo concede, dice Ebrard sobre Pedro Castillo

Querétaro, Qro. Tras la destitución del presidente de Perú, Pedro Castillo, y la posibilidad de que solicite asilo en México, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, declaró que la posición de México es invariable, agregó que si alguien pide asilo, el Gobierno mexicano se lo concederá.

“Del tema de derecho de asilo se ha manejado mucho, no de ahora (…) La posición de México es invariable, es decir, si alguien pide asilo, México lo concede, es muy raro que no concediéramos el asilo a alguien que sea perseguido políticamente, esa es nuestra tradición y lo haríamos”, declaró.

De gira en Querétaro, el canciller mexicano declaró que hasta la tarde de este miércoles que no había tenido comunicación con Pedro Castillo, por lo que omitió dar más detalles del caso.

“No he estado en comunicación con el presidente Castillo, hoy no he hablado con él, entonces no les puedo dar más detalles de eso, pero estaré atento”, explicó.

Respecto a las condiciones en que se encuentra la embajada de México en Perú, el titular de la SRE destacó que el día transcurre con normalidad, luego de que el embajador peruano Pablo Monroy Conesa le reportó que al exterior arribaron unidades tanto de civiles como policiales.

“Me reportó Pablo Monroy, que es nuestro embajador, que empezaron a llegar vehículos, primero como civiles y luego llegaron policías, pero él no sabía qué era, supuso que a lo mejor viene el presidente Castillo, eso es lo que sabemos hasta este momento”, manifestó.

Ante la crisis política que se vive en Perú, Marcelo Ebrard reiteró que se optó por posponer la Cumbre de la Alianza del Pacífico –que suma a Chile, Colombia, México y Perú— y que estaba prevista para el próximo 14 de diciembre. Recordó que el objetivo era entregar la presidencia de la cumbre a Perú.

En este contexto, reiteró la postura del gobierno Mexicano de no intervención: “Sostenemos y vamos a guardar la posición de no intervención, no le corresponde a México”.

Este miércoles, el Congreso de Perú votó por la destitución de Pedro Castillo como presidente del país sudamericano; la destitución fue avalada por 101 votos de 130 congresistas, en el tercer intento por retirarlo del poder, desde hace 16 meses cuando asumió la presidencia de Perú.

Cabe recordar que este miércoles Castillo había anunciado la disolución del Congreso, horas antes de que el parlamento se reuniera para debatir su salida.

Ante estos hechos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció a través de sus redes sociales, al lamentar los acontecimientos políticos en Perú y calificar como legítima la presidencia de Pedro Castillo.

