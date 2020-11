Monterrey, NL. La pandemia de Covid-19 dejó claro que el mundo no estaba listo para un problema de tal magnitud y se necesitan líderes con mayor responsabilidad social, indicó el jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo Garza.

“Creo que el mundo carece de ese liderazgo que se requiere para afrontar todo lo que estamos viviendo hoy. Sobre todo, en el presente con esta pandemia que nos ha paralizado y nos ha traído una parálisis económica brutal. Hoy siento que sí nos falta gente que tenga una visión clara de a dónde queremos llegar”, subrayó Romo Garza.

Así lo comentó durante una conferencia virtual en el foro Actúa, que organizó el Tecnológico de Monterrey.

Ante esta nueva realidad, el funcionario consideró que los jóvenes deben tomar la estafeta y transformar el liderazgo, con una preparación muy global, multicultural, profunda de muchos sectores porque todas las tecnologías están convergiendo.

“Necesitamos liderazgos donde sepamos escuchar a todos y sepamos dar respuesta o por lo menos, guía a todos. Esa es la complejidad de hoy, se requiere un mayor esfuerzo que hace 50 o 100 años”, explicó.

El también empresario agroindustrial expuso las cinco características de un líder actual: integridad moral, carácter, disciplina, tener convicciones y luchar por ellas, así como capacidad de rodearse de gente con mayor preparación que el mismo líder.

En el ámbito político, el líder deberá rodearse de gente preparada para afrontar temas como economía, educación y salud. “Los retos son mayores y necesitamos gente más capaz, que encuentre soluciones y que no confronte”, puntualizó.

Liderazgo y poder

La pandemia actual también debe invitar a los jóvenes a una mayor reflexión de cómo apoyar al país desde su posición en la sociedad.

Saber distinguir el liderazgo y el poder es uno de los retos a los que se enfrentan las personas en una posición de dirigir, comentó Romo, puesto que ambos son una corresponsabilidad para actuar en beneficio de la sociedad y el abuso del poder es lo que ha causado los problemas actuales, agregó.

“El poder es para ejercerlo para los demás. El poder es totalmente circunstancial, momentáneo, te lo dan y te lo quitan en un minuto”, señaló.

Por ello invitó a los jóvenes a no claudicar ante al fracaso y saber levantarse. "Tengan el carácter, la convicción, la pasión para nunca dejarse vencer, yo me he caído muchas veces del caballo y de los negocios, y el que no tiene carácter no se levanta", dijo.

La sesión fue moderada por Diego Salazar, alumno de la Licenciatura en Derecho (LED).

El Foro Actúa 2020 es organizado por alumnos del campus Monterrey como parte del programa de ciudadanía fomentado por el área de responsabilidad ciudadana del Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes del Tec (FETEC).

