El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó, en conferencia de prensa esta mañana, que el próximo lunes dará un mensaje por los 100 días de su gobierno, el cual dijo que va bien. Argumentó que las encuestas marcan un apoyo social importante para él y su gobierno. Afirmó que persiste en su idea de terminar con la corrupción en el gobierno. Dijo que, lo que más le ha gustado en estos 100 días, es servir, “constatar la felicidad de la gente cuando recibe el apoyo del nuevo gobierno”. Y lo que no le ha gustado, es tener que “empujar al animal”, es decir al gobierno, para que camine.

Acerca de que durante la campaña existió el riesgo de que fuera envenenado, como planteó la diputada Tatiana Clouthier, López Obrador aseveró que sigue comiendo en fondas y restaurantes “sin ningún problema”. Destacó que no tiene la necesidad de que alguien revise lo que come.

Sobre la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la cual dijo que la operación del sistema de tres aeropuertos en el centro del país que pretende el gobierno de México es “un reto y un gran desafío”, el Primer Mandatario afirmó que se toma en cuenta y se analiza, pero ya se tomó la decisión de que el nuevo aeropuerto de Santa Lucía lleve el nombre del General Felipe Ángeles y que sea operado por la Secretaria de la Defensa Nacional con las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Aseguró que se toman en cuenta las recomendaciones de la IATA, aunque algunas —dijo— “no son tan profesionales”.

López Obrador mencionó, respecto a la cancelación del proyecto minero Los Cardones en Baja California Sur, que tomó la decisión porque afecta las normas de ecología y de respeto al medio ambiente. Argumentó que hay problema de falta de agua en Baja California Sur, y la ubicación del proyecto estaba en una zona de reserva de recarga de acuíferos. Dijo que los estados que más empleos están generando son Quintana Roo y Baja California Sur, debido al turismo. Insistió en que se debe cuidar la actividad del turismo en México, que permite ingresos de 25,000 millones de pesos al año.

El Presidente confío en que la Guardia Nacional sea aprobada esta semana en el Congreso y en las Legislaturas de los estados. Destacó que, paralelamente, se está avanzando en el combate a la inseguridad. Insistió en que actualmente no hay elementos federales suficientes para enfrentar a la delincuencia organizada, y la Guardia tendrá un número de elementos adecuado. Andrés Manuel López Obrador destacó que para su integración se convocará a militares en retiro, además de jóvenes y elementos de la Policia Federal.

Sobre cuáles serán las armas que usarán, López Obrador indicó que se cuidará para que no haya uso excesivo de la fuerza. Cuestionado acerca de quién encabezará la Guardia, indicó que puede ser un militar en activo, uno retirado o un civil, y está “viendo qué es lo que más conviene”. Sobre el sueldo, dijo que se buscará homologar el salario de los policías federales con los soldados del Ejército.

AMLO refrendó que promoverá la revocación del mandato al tercer año de su gobierno, para lo cual ya se discute la iniciativa en el Congreso. Afirmó que en caso de que no se aprobara la ley, “vamos a ver cómo le hacemos, de manera respetuosa, como un ejercicio ciudadano, se lleve a cabo”. Destacó que podría ser mediante una consulta.

En el tema de los refugios de mujeres, López Obrador dijo que todo el gobierno tiene el compromiso moral y legal de ayudar a mujeres acosadas y/o agraviadas; mencionó que hoy dará la instrucción a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que atienda este tema. “Vamos a seguir ayudando. Lo que queremos es que el mecanismo de ayuda sea lo mejor posible y que llegue completa la ayuda. Se abusó del mecanismo de darles dinero a las organizaciones no gubernamentales; estamos hablando de miles de millones de pesos que se entregaban y no llegaban a los beneficiarios. Si empezamos con excepciones ya no vamos a tener autoridad moral.

Respecto al supuesto memorándum de Morena, que ayer circuló, para que los simpatizantes y militantes de ese partido abucheen a los gobernadores que asisten a sus eventos, López Obrador dijo no tener conocimiento de dicho documento. Aseveró que sólo una vez, en Guerrero, ha detectado que hay una conducta velada de dirigentes de Morena para atacar al mandatario. Atribuyó los abucheos a que “no deja de haber revanchismo, resentimiento” contra los partidos que gobernaron. Sin embargo, admitió que también hay “mucho infantilismo político en los dirigentes; falta más desarrollo político arriba”.

López Obrador refirió que, si los Gobernadores de oposición dejan de ir a sus mítines, él podría acudir a visitarlos personalmente, pero lo que no dejará de hacer —advirtió— será dejar de ir a la “plaza, porque a mí me sirve la comunicación con la gente”.

Luego de que el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, responsabilizó al senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, de la promoción de huelgas laborales, el Primer Mandatario se pronunció en favor de que se eviten conflictos, que haya diálogo, que nadie quiera impedir la labor de las empresas y que se atienda la demanda de aumento salarial de los trabajadores. También se pronunció por que se cuide a la empresa, porque “es la fuente de trabajo y no se pueden quebrar las empresas”.

Finalmente, el presidente López Obrador mencionó que el programa ProBeisbol tendrá este año un presupuesto de 500 millones de pesos.