El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, criticó que el gobierno federal no haya sido capaz de controlar la inflación que llegó a niveles de 6%, dijo, lo que provocó ya los primeros aumentos en el precio de la gasolina y la tortilla.

“Estamos viviendo la inflación más alta de los últimos 20 años. Este aumento generalizado en los precios, muy reflejado ahora en el precio de la gasolina, la tortilla, el gas, lastima de manera muy importante la economía de las familias y el bolsillo de la gente, y es parte del desastre de este gobierno priísta.

“Nosotros le expresamos toda nuestra solidaridad a la gente que está viviendo esta difícil cuesta de enero, y reiteramos nuestra necesidad de un cambio, en donde la economía crezca, pero crezca para todos, necesitamos detener el aumento al precio generalizado de los precios, que está lastimando terriblemente la economía de las familias”, afirmó.

Entrevistado previo a encabezar un acto político en Torreón, Coahuila, el precandidato único a la Presidencia de la República por la coalición PAN, PRD y MC, pidió al precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, no evadir su responsabilidad en el aumento del precio de la gasolina en enero del 2017, cuando fungía como Secretario de Hacienda y Crédito Público.

“Él es el responsable del gasolinazo, recordemos que el gasolinazo del año pasado ocurrió el año pasado cuando él era secretario de Hacienda, y lo vimos en todos los noticieros de televisión y radio defendiendo el gasolinazo, entonces me parece que no es una buena práctica aventar la piedra y esconder la mano. Debe dar la cara por lo que se hace, él es el responsable del gasolinazo, y me parece que lo debe afrontar con valor y con honestidad”, afirmó.

En tanto, Ricardo Anaya Cortés dijo coincidir con el precandidato presidencial de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador, en su diagnóstico sobre la inseguridad en el país, pero no sobre cómo resolver el fenómeno delictivo.

“Podremos coincidir en el diagnóstico con López Obrador, pero planteamos soluciones completamente diferentes, porque él suele equivocarse sus planteamientos son muy antiguos, son ideas que han fracasado en el pasado, y nosotros lo que planteamos es un futuro diferente, con rumbo”, aseveró.

