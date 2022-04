Luego que Mario Delgado mostró un vehículo utilizado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para movilizar personas a la consulta de Revocación de Mandato, la representación de este partido ante el INE justificó este comportamiento y explicó que se debía a la supuesta lejanía de las casillas.

Durante la sesión permanente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) este domingo, el representante del PRD, Ángel Ávila, cuestionó a Mario Delgado por realizar "acarreo" de votantes, e incluso admitirlo y exhibirlo mediante sus redes sociales.

En respuesta, el representante suplente de Morena ante el INE, Euríspides Flores, aseguró que ese hecho se debió a la decisión del INE de no colocar las casillas suficientes.

“Hay una realidad que está viviendo hoy la gente. una de cada tres casillas que se instalaron en el proceso federal anterior no está instalada, y eso en los hechos está representando una dificultad de los ciudadanos para encontrar la casilla en la que usualmente acuden a ejercer su derecho.

“La gente se está organizando en grupos para poder participar en este histórico proceso para ir y cumplir con su deber ciudadano de ejercer de manera plena su voto. Están en su derecho de hacer las acusaciones, pero de ninguna manera el compañero Mario Delgado ha incurrido en ninguna irregularidad que establezca la Ley General en Materia de Delitos Electorales”, dijo Euríspides Flores.

El representante suplente de Morena dijo que él mismo le dio “raite” a uno de sus compañeros para que pudiera votar.

“Si darle raite a los compañeros, a los vecinos, a los amigos, para facilitarles el acudir a ejercer su voto, me declaro culpable”, ironizó.

Durante la sesión, Euríspides Flores se lanzó contra el consejero Ciro Murayama: “participó en la jornada del día de hoy y me sorprendió gratamente, pero me generó la duda si esa participación no defraudó usted a sus seguidores de Frena, de Sí por México, a sus patrones Claudio X. González, a los miembros de la Alianza Va por México”.

Ante ello, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, pidió respeto para todos los consejeros: “aquí nadie es patrón de nadie, ni nadie es siervo de nadie, afortunadamente México es un país de libertades desde 1821 y aquí no hay siervos ni patrones”.

El consejero Ciro Murayama únicamente dijo que una pregunta se hace con respeto. “No me voy a poner a su nivel”, reviró el consejero. Posteriormente, Euríspides Flores se excusó de haber utilizado la palabra “patrones”.

