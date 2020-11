La Fiscalía de Justicia de EU informó de un acuerdo con la FGR para retirar los cargos por narcotráfico que fincó al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a fin de que sea enjuiciado en México.

El canciller Marcelo Ebrard explicó que el general regresará a nuestro país en calidad de ciudadano y será entregado a la Fiscalía General de la República (FGR).

Expuso que la decisión de retirar los cargos por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos responde a que los hechos habrían sido cometidos en territorio mexicano, por lo cual no existe razón para que sea procesado en el extranjero.

“Será responsabilidad de las autoridades norteamericanas entregarlo, repatriarlo a México (...) ¿En qué estatus viene? De un ciudadano mexicano que no tiene cargos allá en Estados Unidos (si así lo acuerda la juez en Nueva York)”, informó Ebrard en conferencia.

El canciller manifestó que la FGR será la encargada de llevar a cabo o no un proceso en contra del exsecretario de la Defensa en el sexenio pasado, ya que ésta tiene una investigación abierta derivada de la evidencia que recibió por parte de EU el 11 de noviembre.

Al respecto, en una declaración conjunta del titular de la FGR, Alejandro Gertz, y del fiscal de EU, William P. Barr, se indicó que tras reportarse la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general Cienfuegos, la Fiscalía General de la República abrió su propia investigación.

Así, ayer 17 de noviembre, el secretario Marcelo Ebrard dijo que serán aplicadas las leyes mexicanas “porque los hechos, a los que hace alusión la investigación de Estados Unidos, se cometieron en territorio mexicano presumiblemente”.

Argumentó que la decisión del fiscal no es un “camino a la impunidad, sino (que se observa) como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas”.

Reconoció que el gobierno estadounidense no notificó a México ni compartió información sobre la investigación que realizaba sobre el general, pero —dijo— se expresó el descontento en una llamada telefónica el 26 de octubre al fiscal William P. Barr.

Quién gana y quién pierde

El presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el propio general Salvador Cienfuegos, son los ganadores del proceso de negociación, opinaron expertos.

“Tal vez (Donald) Trump un poco (pierde) porque se le adjudica el que haya ordenado o permitido la captura (del general Cienfuegos) por alguna intención política electoral; porque si no había nada sólido ¿para qué lo capturaron? Por lo visto nada fuerte, porque no lo soltarían tan fácilmente. El que saldría perdiendo, si acaso, sería Trump. (Joe) Biden ni gana ni pierde. Y quienes salen ganando: Ebrard, si él hizo la negociación, y López Obrador porque se reivindica con los militares, que para cualquier presidente es importante estar en buenos términos con los militares. Salda esta molestia que se generó. Creo que el gran ganador es Cienfuegos, por su puesto, porque además se va a ver como que no había nada firme. Se va a creer que no había nada y aquí lo van a soltar. También el gran ganador es López Obrador”, consideró en entrevista el politólogo del CIDE, José Antonio Crespo.

“Tengo la impresión de que aquí no le va a pasar nada. Es una forma de que el gobierno está intercediendo para compensar este enojo y malestar del Ejército al enterarse de que López Obrador sabía, unos días antes, que se estaba llevando a cabo esta investigación (en EU) y que no haya hecho nada para prevenirlo. Creo que quedaron molestos los militares y es un esfuerzo que hizo la FGR y que le salió. Y probablemente aquí (a Cienfuegos) no le vayan a probar nada y lo dejen en paz”, añadió.

Por su parte, el politólogo de la UAM, Jorge Javier Romero, mencionó que no es clara la negociación entre los gobiernos, y desde su punto de vista, el gran ganador es la impunidad.

“Es una negociación hecha con un Departamento de Justicia que ya se va. ¿Quién gana? La impunidad, porque el Estado mexicano es mucho menos capaz para perseguir delitos, integrar un juicio con certidumbre. Sabemos que la justicia mexicana es una cosa endeble, corrompida y que la Fiscalía es una cosa lamentable”, opinó.

Las fechas clave del proceso

• El 15 de octubre del 2020, el exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, fue arrestado cuando arribó junto con familiares al aeropuerto de Los Ángeles, California, por cargos de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos a EU y por lavado.

• La DEA argumentó que interceptó entre 2012 y 2018 decenas de mensajes telefónicos al entonces secretario en conversaciones con Juan Francisco Patrón Sánchez, extinto líder del Cártel H-2, en los que supuestamente trataron el tráfico de droga y sobornos.

• El 16 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que unos días antes la embajadora de México en EU, Martha Bárcenas, le informó que Cienfuegos era blanco de una investigación en la Unión Americana. Ese día aseguró que en México no había ninguna investigación en su contra.

• El 20 de octubre, el general en retiro compareció ante el juez de la Corte del Distrito Centro de California, Alexander F. Mackinnon, quien le negó la libertad bajo fianza por su alto riesgo de fuga.

• El 2 de noviembre fue trasladado a una prisión en Nueva York, donde fue presentado a una Corte federal.

