¿Pudo la FGR hacer coincidir liberación de Robles y aprehensión de Murillo Karam?

La Fiscalía General de la República (FGR) tuvo elementos para hacer coincidir la aprehensión de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, y la liberación de la exsecretaria de Estado Rosario Robles, opinó un litigante en derecho penal.

Erik Rauda, abogado penalista, explicó que la FGR solicitó el jueves a un juez el cambio de medida cautelar para Rosario Robles, a fin de que fuera admitida al día siguiente, en que justamente decidió ejecutar la orden de aprehensión contra Murillo Karam.

“En los dos casos la Fiscalía tuvo el control absoluto: del día de la ejecución de la orden de aprehensión, ellos eligieron el día, y la fiscalía estaba enterada que ese día había revisión de medida cautelar de Rosario Robles, y ese día decidieron ejecutar la orden de aprehensión (contra Murillo). Todo eso se controla por la Fiscalía. Por eso no me parece que haya sido casualidad que los dos eventos hayan coincidido el mismo día. Creo que fue pensado, planeado estratégicamente con alguna finalidad que desconozco”, refirió.

El abogado consideró atípico en el caso de Murillo, la FGR, a diferencia de otros personajes como el excandidato presidencial, Ricardo Anaya; el exsenador Jorge Luis Lavalle; el empresario Juan Collado; y la propia Rosario Robles, no haya seguido el procedimiento de citarlo a comparecer, sino que ejecutó directamente la orden de aprehensión.

“A mi lo que me suene atípico es la forma de actuar de la Fiscalía. ¿Cuándo se emite orden de aprehensión? Cuando existe temor fundado de que la persona, al momento de iniciar el procedimiento, de vaya a evadir de la justicia. Pero normalmente se le cita. A Murillo Karam, el procedimiento adecuado era citarlo (a comparecer), como lo hicieron con Ricardo Anaya, con Jorge Luis Lavalle, a la propia Rosario Robles; a todos se le citó, y ya en audiencia se determina la posibilidad de riesgo de fuga o no. Normalmente no actúa con órdenes de aprehensión, es atípico que hagan eso con un exfuncionario de ese nivel. El actuar tan agresivo de la Fiscalía con una orden de aprehensión es porque está suponiendo que se va a sustraer de la justicia, y eso no es un acto de presunción de inocencia, sino de culpabilidad. Para mí está preparado para ser una especie de impacto a la ciudadanía, porque no es lo mismo que la noticia sea: citan a Murillo Karam, a que lo detienen con un operativo de la Marina, de la Guardia Nacional, como si fuera un delincuente organizado”, dijo.

En el caso de Rosario Robles, el abogado Erik Rauda consideró extraño que la FGR haya decidido, justo en el momento de detener a Murillo Karam, aceptar y solicitar al juez el cambio de medida cautelar para la exfuncionaria siguiera en libertad su procedimiento, algo que no permitió desde hace tres años.

“Lo que sucede es que el 17 de agosto, Rosario Robles presenta una promoción directa a la Fiscalía, algo que no es normal, porque cuando se requiere una revisión de medida cautelar se pide a los jueces, que son los que la imponen. Ella solicitó a la Fiscalía, ellos hicieron la valoración y pide al juez la revisión. Es decir, una sola promoción de Rosario Robles, hace que ellos cambien de lo que habían hecho durante tres años que es oponerse férreamente a que obtuviera su libertad. Entonces fue propiamente la actividad de la Fiscalía la que la liberó, no tanto la defensa (sus abogados)”, dijo.

