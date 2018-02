El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo (PRI), aseguró que las reglas que definió el Instituto Nacional Electoral (INE) para la intercampaña no limitan ni pone mordaza a los candidatos presidenciales. Por el contrario, dijo, reafirmar el “piso parejo” en la competencia electoral.

En conferencia de prensa, el legislador dijo no tener objeción en que el INE haya prohibido a los candidatos participar en mesas de debate en medios de comunicación en el periodo de intercampaña, pues argumentó los debates legales están previstos en la ley electoral, y estos deberán ocurrir, dijo, durante las campañas.

“Hoy estamos en un receso de campañas electorales, aún no comienzan, estamos en un proceso de intercampañas. Los debates están reservados en nuestro país, para que se lleven con orden durante el desarrollo de las campañas electorales”, aseveró.

Cuestionado sobre esa medida del INE no implica una mordaza para los aspirantes presidenciales, el diputado Edgar Romo aseveró que de ninguna manera, pues destacó que los candidatos son por ahora sólo de sus partidos, y todavía no legalmente ante el INE.

“Hoy todavía no cuentan con el registro del INE, no son formalmente candidatos hasta, en tanto, la autoridad no verifique que cumplen con los requisitos, todos los candidatos, a todos los puestos de elección popular, podrán ser tomados como candidatos”.

A la pregunta expresa de si el candidato del PRI, PVEM y NA, José Antonio Meade, sería el más perjudicado sobre esta medida dado que ocupa el tercer lugar las preferencias electorales, el diputado Edgar Romo dijo que la cancha esta pareja para todos los aspirantes.

“No, creo que ahorita, para todos, el piso es parejo. En las intercampañas se sabe con claridad qué es lo que pueden y que es lo que no pueden hacer los candidatos seleccionados al interior de su partido. Y creo que están todos en igualdad de condiciones. Las campañas aún no comienzan, es muy difícil hoy predeterminar un resultado electoral”, comentó.

En contraste, el vice coordinador del PRD, Jesús Zambrano, consideró que las reglas del INE sí son limitativas.

“Con ese tipo de decisiones de prohibir los debates, ¿dónde está en la ley que eso no deba hacerse? Si medios de comunicación, si cámaras empresariales, si organizaciones de la sociedad civil invitan a dos o tres de los candidatos presidenciales importantes a exponer sus puntos de vista ante un auditorio, ¿por qué va a prohibirse eso?, eso es parte de las libertades políticas, individuales de cada quién; el límite está yéndose a un extremo, me parece que están cometiendo un error”, aseveró.

