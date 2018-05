Los presidentes nacionales del PRI y PVEM, dos de las tres fuerzas políticas que conforman la coalición Todos por México y que impulsan la candidatura presidencial de José Antonio Meade Kuribreña, invitaron a Margarita Zavala a sumarse a la campaña del exsecretario de Hacienda, luego de la renuncia de Zavala a la contienda electoral por la presidencia de México.

—¿Hay invitación abierta? —se preguntó al líder priista, René Juárez Cisneros.

—No sólo a ella, sino a todas aquellas mexicanas y mexicanos que amen este país y que no quieran saltos al vacío, que estén de acuerdo en que se requiere congruencia y no ocurrencias, que se requieren propuestas y no improvisaciones, que se requiere confianza, certidumbre, respeto a la ley y no anarquía y no impunidad. (...) Ojalá y este apoyo se dé para un hombre como Pepe Meade.

—¿No teme que, por el contrario, Margarita vaya a apoyar la campaña de Anaya? Por su pasado panista —se le insistió, apenas conocida la noticia del retiro de la contienda de la candidata presidencial independiente.

—No sé lo que vaya a pensar. Soy muy respetuoso, pero la invitación está abierta.

Carlos Puente, del PVEM, coincidió en que la invitación a la esposa del expresidente Felipe Calderón está abierta para que apoye a Meade Kuribreña, entrevistado en Cuernavaca, al término de un acto proselitista del candidato presidencial, quien eludió las preguntas a voz en cuello de la prensa, ávida de conocer su reacción sobre la declinación de Margarita.

Este miércoles por la mañana, durante un avance del programa televisivo Tercer Grado, de la cadena Televisa, la candidata Margarita Zavala anunció que dejará la contienda electoral. Zavala fue la primera aspirante en lograr una candidatura presidencial por la vía independiente, después de 33 años de militar en el PAN.