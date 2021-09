El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no desea que México se convierta en un “campamento de migrantes”. Lo anterior ante la llegada de más caravanas de ciudadanos de Centroamérica en busca de llegar y ser aceptados en Estados Unidos.

“Hay que atender el fondo primero; no queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no se vea obligada a emigrar porque, si no, continuamos con lo mismo, es retenerlos, ponerlos en albergues y no enfrentamos el problema de fondo, no se ha invertido en desarrollo”, afirmó.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal cuestionó que desde la Alianza para el Progreso, Estados Unidos no invierte en América Latina y el Caribe para apoyar a los pueblos pobres.

“Ayudaron cuando la reconstrucción de Europa después de la segunda guerra, con el Plan Marshall, destinaron recursos para eso, ayudaron a los países europeos; luego, con el presidente Kennedy crearon lo de la Alianza para el Progreso, en los años 60;pero desde entonces no ha habido nada”, fustigó.

Insistió en que México no requiere ayuda de EU a través del Plan Mérida, sino que apoye a países de América Latina para evitar la migración.

“Lo que queremos es que cambie la política que se ha venido aplicando desde hace muchísimos años y que no ha dado resultados; y esto lo entienden en Estados Unidos, han sido sensibles a esta propuesta, lo que sucede es de que se tardan mucho porque tienen que presentar la propuesta al Senado y les lleva tiempo, luego empiezan a vincularse asuntos electorales, partidistas, que retrasan estas decisiones que son importantes para atender de fondo el problema migratorio y otros problemas. Pero hay muy buena relación y vamos a seguir”, sostuvo.

Cronología de las posturas de AMLO sobre migración; prometió visas de trabajo

El 17 de octubre del 2018, aún como presidente electo, López Obrador dijo que “vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos”, al considerar que para reducir el fenómeno migratorio es necesario crear condiciones de bienestar.

“Nosotros estamos planteando al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Canadá, la implementación de un plan de desarrollo en México y en los países centroamericanos, estamos haciendo una propuesta de cooperación para el desarrollo. El que abandona su pueblo lo hace por necesidad, no por gusto, y queremos que la migración sea optativa, no obligatoria.

“Hay opciones, hay alternativas. No se trata sólo de eso (dejar pasar la caravana), se trata de dar opciones, de dar alternativas. (…) Nosotros en México, a partir del 1 de diciembre, vamos a ofrecer empleo, trabajo a migrantes centroamericanos, ese es un plan que tenemos; que el que quiera trabajar en nuestro país, va a tener apoyo, va a tener una visa de trabajo, estamos viendo eso”, dijo aquella fecha.

Posteriormente, ya como Presidente el 17 de enero del 2020, ante el arribo de más caravanas de migrantes, López Obrador informó que habían disponibles 4,000 empleos en la frontera sur para quienes lleguen al territorio nacional.

“Ahora estuvimos viendo lo de migrantes, viene una caravana de Honduras y El Salvador, alrededor de 3,000, 2,500, que quieren entrar por Tapachula (Chiapas), Tenosique, Tabasco, tenemos más de 4,000 empleos disponibles en la frontera, albergues, atención médica”, aseguró.

Ya para el 9 de septiembre del 2021, el presidente López Obrador dijo que no es posible permitir el flujo libre de migrantes por el país, sino que tiene que ser regulado por el Instituto Nacional de Migración ante el riesgo que corren ante la delincuencia, intentando llegar a la frontera con Estados Unidos.

“No es lo mismo Yucatán, inclusive Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, que Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Chihuahua.

“Entonces, tenemos que cuidar que los migrantes estén en el sur-sureste, protegerlos , porque dejarlos que transiten por todo el país, sin ninguna protección, es muy riesgoso”, afirmó.

jorge.monroy@eleconomista.mx