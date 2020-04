El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que no se opone a la posibilidad de entregar créditos hasta por 12,000 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero "siempre y cuando no sea a costillas del erario".

Durante conferencia de prensa, el Presidente también dijo que "además, no me está gustando el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. ¿Cómo que se aprueba un acuerdo y que Hacienda lo avale? ¿Qué estámos aquí de floreros? ¿Qué el presidente se entera de que hay un acuerdo y nada más van a pedirle a Hacienda que lo avale? O cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico. Es mucha la prepotencia. A ver, no es pleito, no es confrontación. Bueno, sí, confrontación de ideas pero a nadie de ellos que están aquí les va a gustar un Fobaproa dos", subrayó.

Por lo tanto y sobre el esquema alcanzado para recibir fondos del BID, López Obrador reiteró que "si no es a cargo del presupuesto, adelante, pero si es a cargo del presupuesto, no lo acepto. Si no es con el aval del gobierno, no hay problema, bienvenida".

Insistió que "no hay problema, se van a pagar estos créditos y ¿cuál es la garantía? Las reservas, no. Las reservas son de la nación, del pueblo de México". Comentó que ya hay hasta personalidades asegurando que no queremos apoyar a los empresarios. "Claro que sí, pero también a los indígenas, a los campesinos, a los tianguistas, a los taxistas, a los estudiantes. El gobierno ya no es un comité al servicio de una minoría".

Tras describir brevemente su esquema de créditos a los micro empresarios y quienes viven de la economía informal, López Obrador dijo que se ha usado el "discurso de las pymes (pequeñas y medianas empresas) para que los más grandes sacaran provecho y al final a las pymes no les llegaba nada y sólo eran los muy grandes los que se beneficiaban. Estoy planteando esto, porque los del Banco de Mexico están escuchando esto o les van a comentar, "nada de que empiecen a rescatar empresas quebradas y suceda lo que pasó con el Fobaproa, bancos quebrados, banqueros ricos".