El regreso a las aulas deberá hacerse extremando precauciones ya que no existe el riesgo cero, coincidieron epidemiólogos.

Alejandro Macías, catedrático de la Universidad de Guanajuato indicó que las condiciones generadas por el Covid-19 obligan a pensar en escenarios en los que el retorno a las aulas se registre a la par del desarrollo de la pandemia.

“Vacunar primero a los niños y jóvenes para regresar a clases es muy difícil, va a tomar mucho tiempo y no podemos asegurar que el riesgo vaya a ser nulo, muy probablemente el virus, como decimos, llegó para quedarse y vamos a tener que tomar precauciones de todos modos”, afirmó el que fuera el comisionado de la pandemia de influenza en México en el 2009.

Con lo anterior coincidió Malaquías López Cervantes, académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien además consideró que a estas alturas el gobierno tendría que pensar en la inoculación de toda la población.

“Son las mismas vacunas sólo que hay que ofrecerlas a gente más joven, ahora se tiene que extender la cobertura y tenerlos protegidos. Este es un problema de carácter económico, se deben adquirir bastantes vacunas y de carácter práctico poder aplicarlas a toda la gente. Ya a estas alturas se debe tener en la mira a 100% de la población, no estar pensando en segmentos, sino tenerlos en mira a todos y por supuesto que se incluye a los niños”, opinó.

Por su parte, Guadalupe Soto Estrada, académica también de la UNAM, detalló que 10% de los niños que se han contagiado de Covid-19 presentan algún grado de neumonía sobre todo en los más chicos.

“Aunque si lo ves en comparación con los adultos y adultos mayores son menos, hay menos riesgos, pero no perdamos la perspectiva; 10 de cada 100 niños presenten neumonía si se infectan de Covid, yo como epidemióloga te puedo decir que no es una cifra menor y esto no va a bajar en esta tercera ola, al contrario esperamos que suba un poco porque a nivel mundial están hablando que esta variante sí está afectando más a menores”, dijo.

Protocolos a seguir

Son diversas las opiniones que se pueden escuchar de los padres de familia al cuestionarlos sobre el regreso a clases, sin embargo, en una coinciden todos: el temor a que no se cumplan los protocolos en las escuelas.

En conversaciones entre los interesados se suele escuchar que ya es momento que los alumnos regresen a las clases, que ya fue mucho tiempo sin una educación de calidad y que si los padres los llevan a lugares en donde se concentra un mayor número de gente no tendrían que poner trabas para que vuelvan a los salones.

Luis, de oficio carnicero en el Edomex, indicó que a pesar que lleva a sus hijos a parques o plazas comerciales él está atento de que se pongan gel antibacterial, usen sus cubrebocas y no tengan contacto con otros niños, acciones, dijo, que no podrá corroborar cuando estén dentro de las aulas.

Análisis de Coneval

Con rezago educativo, 24.4 millones

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó que entre el 2018 y el 2020, casi un millón de personas más presentaron rezago educativo en el país.

Según el análisis del Coneval, en el 2018 había 23.5 millones de personas en el país que presentaban rezago educativo, mientras que para el 2020 sumaban 24.4 millones, es decir, que entre dichos años se sumaron un estimado de 900,000 personas a esta condición.

“Entre 2018 y 2020 el componente de la población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con educación obligatoria, tuvo un incremento de 1.1 puntos porcentuales, al pasar de 15.6 a 16.7%”, precisó el Coneval.

Las entidades que hasta el 2020 presentaron mayor porcentaje de su población con rezago educativo fueron Chiapas (32.5%); Oaxaca (29.6%), Michoacán (29.4%); Veracruz (27.8%) y Guerrero (26.6%).

En contraparte, las entidades con menor porcentaje de habitantes con rezago fueron CDMX (9.5%); Nuevo León (14.4%); Baja California Sur (14.5%); Sonora (15.6%) y Coahuila (14.3%). (Redacción)

ivan.rodriguez@eleconomista.mx