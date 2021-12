Pese a que México ya no está ante una emergencia internacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que se continuará con la adquisición de vacunas en el 2022 para mantener protegida a la población.

En el marco del evento “Un año de vacunas #200millones”, para celebrar el aniversario del arribo del primer lote de vacunas a México, el canciller reiteró que la variante Ómicron supone un riesgo, sobre todo en contagio.

“Me preguntaban ayer en una entrevista: “bueno, ¿y ya no va a haber vacunas?” No, sí, nada más que ya estamos en otra circunstancia, no es la emergencia diplomática internacional como estuvimos el año que termina, ya estamos en otra circunstancia, entonces podemos estar más optimistas respecto a eso”, declaró a medios durante el evento celebrado en la sede de la cancillería mexicana.

“Era muy difícil que tuviéramos el número de vacunas necesarias en tiempo y forma para evitar la expansión de la pandemia en México, bueno, sí se pudo lograr con la combinación de muchos esfuerzos, hoy lo que conmemoramos es eso, un año de trabajo”, agregó.

Enfatizó que México es un país exitoso al lograr un promedio de vacunación de 90% en mayores de edad y ser el primer país latinoamericano en tener acceso al antígeno.

A un año

Los primeros contratos para el abastecimiento de vacunas se firmaron en el 2020. El primer lote que arribó a México fue de 3,000 vacunas de Pfizer, el 23 de diciembre de ese mismo año.

Hasta el momento ya se concluyeron tres contratos: AstraZeneca, Cansino y Sinovac, y el cuarto, el de Pfizer, se cerrará el 31 de diciembre próximo. El portafolio de México está integrado por nueve vacunas autorizadas.

Por su parte, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, destacó que gracias al canal diplomático México cuenta con el portafolio más amplio de vacunas en el mundo.

“Tenemos nueva vacunas autorizadas para su uso de emergencia. México hizo seis ensayos clínicos y todavía continua con proyectos de ensayos clínicos de vacunas”, dijo.

Estados Unidos ha donado 13 millones de vacunas a México mientras que éste ha donado 2.5 millones de dosis a países de América Latina y el Caribe.