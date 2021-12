La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró este lunes que hay suficiente evidencia para entender que las personas que han sido vacunadas contra covid-19 o aquellas que se infectaron en el pasado pueden contraer la variante ómicron, cuya propagación se acelera día con día alrededor del mundo.

Por ello, y a escasos días de las festividades de fin de año, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización, pidió evitar las fiestas decembrinas. “Un evento cancelado es mejor que una vida cancelada (...) esto es muy serio y estamos muy preocupados por ómicron”, explicó.

Sobre las declaraciones de la autoridad sanitaria mundial, este martes el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la recomendación aplica solo para Europa y añadió que es común que los medios de comunicación saquen de contexto las declaraciones de Tedros Ghebreyesus y amplifiquen un discurso alarmista.

Ante la disyuntiva, ¿cuál es el panorama de México?

Una cuarta ola en nuestro país es latente. Con el regreso de las actividades masivas, de entretenimiento y económicas, en el contexto de la temporada invernal, donde aumentan los casos de enfermedades respiratorias, y la propagación de la variante ómicron, el caldo de cultivo es propicio, así coinciden especialistas del país.

Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, señaló que en las próximas dos o tres semanas podríamos estar observando el efecto de los eventos masivos. "En diciembre y enero es altamente probable que experimentemos una nueva ola de covid-19", estimó.

Tanto es así, explicó, que hay ya una tendencia al alza en los casos activos de covid-19 en el norte de México. "Se observa cierto cambio de tendencia con el color amarillo en varios de esos estados (...) no es momento de bajar la guardia. Se debe continuar con la vacunación y con el respeto a las medidas no farmacológicas de protección para poder tener unas fiestas decembrinas seguras y sanas".

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, México llega a este periodo (semana epidemiológica 48), con un incremento de un punto porcentual en el número de casos estimados de covid-19, en comparación con la semana previa.

En noviembre pasado, el mismo secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, no descartó una cuarta ola de contagios. En ese momento López-Gatell Ramírez aseguraba que la reducción de la curva epidémica disipaba esa posibilidad, pero las circunstancias han cambiado rápidamente. Han dicho que no descartan más olas para México, aunque consideran que la alerta de la OMS aún no es para el contexto de nuestro país.

Factores de preocupación

De acuerdo con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del covid-19 de la UNAM, en México ya se registran indicios de una cuarta ola de covid-19, pero todavía no hay transmisión sostenida, por lo que el reto es evitar que la nueva variante encuentre condiciones óptimas para su transmisión.

"Lo que podría pasar es que ómicron encuentre condiciones favorables para su transmisión en caso de que se relajen las medidas durante las próximas semanas (...) no tenemos ahorita una etapa de actividad epidémica fuerte. Si ahí le cerramos la puerta a la variante podemos hacer que su introducción y llegada sea más lenta y que avance también la cuarta ola más lento", señaló.

El doctor Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria, declaró que aunque una cuarta ola en el país se tenía contemplada, no se había anticipado la irrupción de la variante, por lo que, estimó, podría haber más contagios de los previstos.

Para Rafael Bojalil Parra, investigador del Departamento de Salud de la UAM-Xochimilco, la meta no está cumplida, como anunciaba el gobierno federal a finales de octubre, al informar que 47% de la población estaba totalmente vacunada.

"Es muy probable que tengamos una cuarta ola, fundamentalmente a expensas de los menores de 40 años, por las variantes, por el invierno mismo, que normalmente las infecciones respiratorias son más frecuentes e intensas, y por la falta de vacunación a poblaciones menores. Además, todas las fiestas navideñas, todo esto va a provocar muy probablemente otra gran ola para mediados de enero".

Refuerzos no son luz verde

En este contexto, la OMS advirtió que es "una ilusión" pensar que la dosis de refuerzo en los países (con posibilidades) significa haber superado la pandemia. Por el contrario, señaló que esto podría prolongar la situación mientras no haya suministros para avanzar en los países de bajos recursos.

"Ningún país podrá superar la pandemia con vacunaciones de refuerzo y estas no significan una luz verde para celebrar como lo habíamos previsto", aseveró Tedros Adhanom en vísperas de Navidad. “Estos programas de refuerzo indiscriminados incluso podrían prolongar la pandemia en vez de acabar con ella, al desviar las dosis disponibles a países con altas tasas de vacunación, brindando así al virus más posibilidades de propagarse y mutar”.

Solo la mitad de los países miembros de la OMS ha vacunado más allá del 40% de su población debido a los problemas con el suministro mundial. (Con info. AFP)

Evitemos una cuarta ola

Aunque estamos cansados del confinamiento y en estas épocas queremos ver a nuestros familiares, debemos minimizar riesgos. La UNAM recomienda:

Discutir si hay en el grupo personas vulnerables.

Es deseable que todos hayan recibido el esquema de vacunación completo.

Extremar las precauciones de cinco a siete días antes del evento.

Idealmente para las personas que no viven en la misma casa: realizarse pruebas de antígenos previas.

Cualquier persona con síntomas compatibles con covid-19 no debe ir, aun cuando la prueba sea negativa.

Evitemos una cuarta ola

Estados en semáforo amarillo y sus casos activos:

B. California: 2,333

Sonora: 1,116

Chihuahua: 1,561

Durango: 262

Aguascalientes: 491

Acumulados en todo el país:

Contagios: 3,940,401

Defunciones: 298,359

Activos estimados: 17,931

nelly.toche@eleconomista.mx