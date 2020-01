José Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), consideró que son muy dramáticas e inéditas las reformas que intenta el actual gobierno federal, aunque consideró que se requiere tiempo para observar sus efectos.

“Son muy dramáticas las reformas que están intentando; en muchos casos toma también tiempo poderlas entender y conocer su trascendencia, y el hecho de que en muchas casos estamos acostumbrados a una gradualidad, ya que muchos de estos cambios son muy dramáticos e inéditos, y por lo tanto hay que dar un poco de tiempo para ver cuáles son los resultados”, expresó.

José Ángel Gurría se reunió esta tarde con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien presentó diversos informes de la OCDE en materia de migración; justicia; medio ambiente y desastres naturales; equidad de género; protección a niñas, niños y adolescentes, entre otros.

A su salida del encuentro, Gurría dijo que la economía de nuestro país padece de un contexto internacional desfavorable, principalmente por las acciones de proteccionismo que ha emprendido el gobierno de Estados Unidos.

“Estamos viviendo probablemente el contexto internacional más desfavorable al crecimiento que hemos visto en muchos años. Ya parecía que íbamos en el despegue después de 10 años de crisis económica, la más profunda de nuestras vidas y no tiene caso compararnos con los años 30, con la crisis, porque ahí eran otras circunstancias".

“Nunca hemos tenido una crisis económica tan severa como la que hemos tenido en los últimos 10 años a nivel mundial. ¿Y qué pasa? En 2018 empiezan las sanciones comerciales, los aranceles, y con el acero y el aluminio. No sólo se afecta el crecimiento del comercio, se afecta la confianza, y esto afecta las inversiones. La gente dice: hasta no ver qué pasa, no invierto nada. Se caen las inversiones”, planteó.

La secretaria Olga Sánchez Cordero agradeció la visita del Secretario General de la OCDE, y en particular celebró que haya compartido con ella un informe sobre experiencias internacionales en materia de acceso a la justicia, porque el gobierno de México tiene un compromiso con el mejoramiento de la justicia y el abatimiento de la impunidad en el país.

