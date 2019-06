El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, enfatizó que la imposición de aranceles a México será muy costosa para las economías y consumidores de México y Estados Unidos (EU), además de que la medida no solucionara la crisis migratoria.

“La imposición de aranceles junto con la decisión de cancelar los programas de ayuda a los países del norte de Centroamérica podrían tener un efecto contraproducente y no reducirá los flujos migratorios. Las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios y ofrecer alternativas a los nuevos migrantes”, dijo en rueda de prensa en la embajada de México en Washington.

El canciller recordó que el flujo migratorio hacia EU es principalmente de Centroamérica no de México y que el país está trabajando bajo su política presentada en diciembre abordando las causas fundamentales de la migración y trabajando la propuesta del Plan de Desarrollo Integral para Guatemala, Honduras, El Salvador y México.

“Estamos en EU no solamente para conversar sino para trazar medidas exitosas, esa es la posición mexicana (…) El límite de las negociaciones que podamos tener está dado por la Constitución mexicana, la política migratoria que suscribimos en Marrakech y la dignidad de México. Nos unimos a la medida de apoyar Centroamérica, esto lo pondremos sobre la mesa, medidas coercitivas no van a funcionar no están resultando”, manifestó al ser cuestionado sobre las concesiones que puede hacer México a EU.

En cuanto al cumplimiento de las leyes migratorias mexicanas, de diciembre a mayo del 2019, México detuvo a 80,537 personas y las devolvió a sus países de origen, principalmente a los países del Triángulo del Norte de Centroamérica.

“Estas acciones han tenido un importante costo financiero para el gobierno mexicano: el país proporciona a los migrantes refugio, comidas, transporte y asistencia médica”, detalló.

�� #ConferenciaDePrensa de la delegación del #GobiernoDeMéxico desde Washington, D.C. Vamos por el diálogo. ���� y ���� son economías complementarias. La imposición de aranceles ocasionaría inestabilidad financiera y no disminuiría el flujo migratorio.https://t.co/CqL9UR6mig — Gobierno de México (@GobiernoMX) June 3, 2019

De enero a mayo de este año, 24,451 personas solicitaron refugio en México, significa más de dos terceras partes del total de solicitudes presentadas en el año anterior. Si continúan las tendencias actuales, se estima que el número rebase las 60,000 solicitudes de refugio para finales del 2019.

Bajo sus principios humanitarios, México aceptó el ingreso de algunos migrantes centroamericanos afectados por la implementación unilateral de EU de la sección 235 (b)(2)(C)de la Ley de Inmigración y naturalización. Por lo que hasta el 29 de mayo se han aceptado 8,835 migrantes retornados a la espera de su audiencia de asilo en los tribunales de EU.

Mientras que 18,778 personas están esperando en un puerto de entrada fronterizo de EU, dentro del territorio mexicano, para presentar su solicitud de asilo.

En cuanto a la lucha contra las organizaciones criminales de tráfico de migrantes Ebrard precisó que el gobierno mexicano ha detenido a 400 personas relacionadas con este acto.

“México está dispuesto a trabajar con Estados Unidos para abordar temas de interés común. Tenemos fe en el diálogo y en la política como un instrumento para evitar una confrontación costosa e innecesaria, Creemos que nuestros países pueden llegar a un acuerdo sobre cómo enfrentar un asunto en el que nuestros enfoques difieren. Nuestra dignidad mexicana se fundamenta en varios pilares y el actuar a partir de principios profundamente arraigados”, enfatizó Ebrard.

Asimismo, reiteró que México no aceptará un acuerdo de Tercer País Seguro.

“Hemos dicho que un acuerdo o tratado respecto a ser tercer país seguro no sería aceptable, hasta el momento no me lo han planteado, saben que no sería aceptable”, concluyó.

Las declaraciones de Ebrard tienen lugar dos días antes de su reunión con el secretario de Estado, Mike Pompeo, para negociar el tema de la aplicación de aranceles de 5% a bienes importados desde México.

Trump criticó la víspera la llegada a Estados Unidos de una delegación de funcionarios mexicanos, encabezada por Ebrard, para negociar la imposición de aranceles a las importaciones mexicanas.

“México está enviando una gran delegación para hablar sobre la frontera. El problema es que ellos han estado 'hablando' durante 25 años. Queremos acción, no hablar", tuiteó Trump, lo que habría significado un rechazo a la próxima reunión pactada para el 5 de junio.

En materia agropecuaria se perderán 1,410 mdd

Por su parte el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, indicó que con la imposición de aranceles a México, en el sector agropecuario las pérdidas serían de 1,410 millones de dólares, es decir, 130 millones de dólares diarios, que impactarían a ambos países, en particular a los consumidores.

Villalobos Arámbula comentó que en 2018, el intercambio comercial en el sector fue de 4,750 millones de dólares, donde México provee de manera fundamental.

A su vez, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, sostuvo que durante estos años de intercambio comercial se logró la integración comercial y productiva, construyéndose una relación que toma lo mejor de los dos países par hacer de esta región la más competitiva de la tierra.

Declaró que una vez ratificado el nuevo tratado "debemos caminar hacia el fortalecimiento de ese comercio para seguir siendo el mercado más competitivo del planeta".

erp