El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que no es necesario que se levante alguna escultura con su imagen porque tiene el "amor" de "millones de mexicanos", después de que este fin de semana fue derribada y decapitada una figura que le representaba en el municipio de Atlacomulco, en el Estado de México.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador pidió a las autoridades del municipio de Atlacomulco, que no "se sientan mal" con el derrumbe del monumento, al tiempo que expresó su rechazo a que su nombre sea utilizado para calles, bibliotecas o escuelas porque "no me gusta" lo relacionado con "la vanidad, el culto a la personalidad".

"Decirles que los quiero mucho y que les agradezco mucho por su iniciativa, que son mis amigos del alma, como millones de mexicanos (...) que nos queremos mucho y que amor con amor se paga, pero que tomen en cuenta que yo he expresado que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas mi nombre, ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua", dijo López Obrador.

En este sentido, el Presidente comentó las autoridades de Atlacomulco no le consultaron sobre la instalación de la estatua y que, en caso afirmativo, les habría "convencido" de que no la levantaran.

Foto: Cuartoscuro

"Si ellos me hubiesen preguntado, seguramente los hubiera convencido (...) lo importante es que no se sientan mal, que yo les agradezco sus buenas intenciones, pero también que me hagan caso, porque no me gusta lo que tenga que ver con la vanidad, el culto a la personalidad", dijo.

Por ello, aseguró que se siente "muy contento" y "muy feliz" cuando se "confiesa" con el "tribunal de su conciencia", remarcando que está "muy satisfecho" de tener "amor" al pueblo mexicano. "Entonces eso es muy íntimo, eso es mi recompensa (...) dejemos a la gente sin necesidad de que se pongan estatuas o que las calles o las escuelas lleven mi nombre", insistió.

La estatua, de piedra rosa, había sido inaugurada el 29 de diciembre por el presidente municipal de Atlacomulco, Roberto Téllez. El primer día de enero la estatua amaneció en el suelo, junto al pedestal, y sin cabeza.

Foto: Cuartoscuro

Téllez pertenece al partido Morena de López Obrador y terminó su gestión el propio 31 de diciembre, para ser sustituido por Marisol Arias Flores bajo el respaldo del PRI en coalición con el PAN y el PRD. La estatua fue encargada a artesanos del municipio de Tlalpujahua, Michoacán, y costó 50,000 pesos que abonó el propio Téllez.

kg