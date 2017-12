La propuesta de otorgar amnistía a miembros del crimen organizado; un alejamiento con quien fue su jefe de campaña en el 2012, Ricardo Monreal; la derrota de Morena en el Estado de México; la eliminación de la posibilidad de que la izquierda fuera junta rumbo al 2018, así como el registro de su precandidatura por tercera vez a la Presidencia de México fueron parte de lo que marcó el año de Andrés Manuel López Obrador y de su partido.

El pasado 12 de diciembre el también ex jefe de gobierno de la Ciudad de México presentó su solicitud como precandidato a la Presidencia de México ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Ésta es la tercera ocasión en la que el político tabasqueño buscará ser presidente de México. Al igual que las dos veces anteriores, se perfila como el mejor posicionado en las encuestas que miden la intención del voto, pero esta vez no abanderará al PRD, sino a su propio partido, Morena.

En esta ocasión además de ir en alianza con el PT lo apoya el partido conservador Encuesntro Social, lo que generó desencuentros al interior del propio partido.

La posibilidad de encabezar una coalición de izquierdas quedó cancelada cuando el PRD no aceptó los dos ultimátums que le realizó López Obrador. El primero fue en mayo en Nayarit cuando el también ex líder nacional de Morena pidió al PRD, PT y MC declinar por sus candidatos, pues de lo contrario no irían juntos en el 2018. La segunda advertencia vino semanas después en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl cuando el tabasqueño dio un plazo de cuatro días para que el candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda, declinara por la morenista Delfina Gómez.

“Si no hay unidad ahora en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz, si no hay ahora, ya en el 2018, pues vamos solos, Morena va a ir solo”.

El único partido que respondió a su llamado fue el PT. Su candidato Óscar Yáñez declinó por Gómez Álvarez.

Fue así que en su Congreso Nacional, Morena decidió que el PT sería el único instituto con el que haría alianza.

Sin embargo, en las últimas semanas, integrantes de Morena tuvieron un acercamiento con el Partido Encuentro Social a fin de platicar la posibilidad de contender juntos en alianza el próximo año. Incluso el líder de esa fuerza, que al igual que Morena tendrá su debut en una elección presidencial, Hugo Eric Flores, señaló que ésta no sería la primera vez que apoyarían a López Obrador en su aspiración, pues hace casi seis años, como agrupación política nacional, lo apoyaron como su candidato. La alianza sí se concretó y se denomina “Juntos haremos historia”.

“Es a Palacio o a La Chingada”

El 20 de noviembre pasado, Andrés Manuel López Obrador presentó el Proyecto de Nación 2018-2024 de Morena, pero además fue el escenario para que se presentara un adelanto de su documental Éste soy realizado por Epigmenio Ibarra, en el que el tabasqueño advierte: “Es a Palacio o a la chingada” y en donde aparece su esposa Beatriz Gutiérrez cantándole “El necio”, de Silvio Rodríguez.

Como parte de su proyecto de nación, López Obrador propuso consultar a los mexicanos sobre si se mantienen o revierten las reformas estructurales aprobadas en esta administración; una política “de buena vecindad” con Estados Unidos; acabar con la corrupción; revocación de mandato para el presidente, así como aplicar una política de austeridad republicana, entre otras.

Meses después, al registrarse como aspirante a la candidatura presidencial de su partido surgido en el 2014, AMLO aseguró que, de ganar la Presidencia, hará realidad la propuesta que días atrás ha causado polémica: ofrecer amnistía a infractores, pues dijo que hará todo lo necesario para conseguir la paz de México.

Su propuesta fue criticada por sus adversarios políticos. Ricardo Anaya, precandidato del PAN-PRD-MC, dijo: “El planteamiento de Andrés Manuel López Obrador de perdonar a los narcotraficantes es otra más de sus locuras. Es una verdadera locura y además es una idea viejísima que ha fracasado en donde se ha intentado”. Por su parte la aspirante a candidatura independiente dijo que mientras “AMLO quiere amnistía para corruptos y criminales. Yo quiero un México donde se respete la ley y los delincuentes estén en la cárcel”.

Se acerca a migrantes

En un escenario delicado para la relación México-Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador realizó una gira por el país vecino del norte para reunirse con migrantes y defenderlos. Además de cuestionar la posición asumida por el presidente Donald Trump, también criticó al presidente de México: “A Enrique Peña Nieto le falta aplomo para enfrentar al grandulón irresponsable de Trump”.

En varias ciudades fue recibido por connacionales a quienes les prometió defenderlos de los embates del gobernante estadounidense: “Vamos a congregar a muchos abogados para defender a migrantes de México y del mundo”.

Desencuentros con Monreal

Aunque no fue una ruptura, Andrés Manuel López Obrador y su ex jefe de campaña a la Presidencia de la República en el 2012 tuvieron un alejamiento, el cual se hizo más evidente cuando Ricardo Monreal no fue electo como coordinador de organización de Morena en la Ciudad de México para, posteriormente, ser candidato de ese partido a la jefatura de gobierno capitalino.

El jefe delegacional con licencia de Cuauhtémoc aseguró que hacía meses que no tenía comunicación con el tabasqueño. Dijo que si decidía dejar Morena debía hacerlo tras una reflexión profunda.

Días después, López Obrador aseguró que buscaría a Monreal para pedirle que no dejara Morena, lo cual fue aceptado por el político zacatecano a pesar de las diferencias: “Yo sé quién es Andrés Manuel y sé que es el mejor presidente de la República, pero éste es un asunto interno y podemos resolverlo de manera interna”.

La semana pasada, Monreal Ávila se separó del cargo como jefe delegacional. Dijo que lo hacía para contribuir a la victoria de Andrés Manuel López Obrador.

“La situación que vive el país necesita definición y yo ya la tomé. Mi definición es apoyar a Morena y a Andrés en lo que haga falta”, declaró.

En el Estado de México no logró la victoria

En la que fue su primera participación para contender por la gubernatura, si bien no logró obtener el triunfo se ubicó como el segundo partido más votado, dejando en un tercer sitio al PRD y en cuarto al PAN.

Morena abanderó a la diputada federal, Delfina Gómez, quien durante casi toda su campaña fue acompañada por Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de que algunas encuestas la daban como vencedora, Delfina se quedó con el segundo lugar, con lo que se perdió la posibilidad de que Morena consiguiera su primera gubernatura.

lidia.arista@eleconomista.mx