Este domingo se llevaba a cabo la última jornada de votación en la consulta convocada por Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo, para decidir el futuro nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En tres días han participado 712,981 personas, y se espera que concluya hoy, con casi 1 millón de participantes.

Hoy por la noche, el presidente de la fundación Arturo Rosenblueth, Enrique Calderón Alzati, entregará a Obrador los resultados de la consulta, y a las 22:00 horas ofrecerá una conferencia de prensa para presentar qué opción resultó ganadora: continuar la obra de Texcoco, o construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía.

A decir de Calderón Alzati, los resultados finales de la consulta no irán acompañados de una metodología o estudio científico, sino que se tratará únicamente de la suma de todos los votos emitidos de las aproximadas 1,073 mesas previstas a instalarse en 538 municipios del país.

“Todo se resume a una suma lo que estaremos haciendo, de cada una de las mesas que estaremos recibiendo, que nos dirá cuanta gente se inclinó por las opciones y participaron. Y nuestra tarea es sumar esos resultados por estado y para todo el país, de manera que algo científico, técnico (no), es un proceso conceptual muy sencillo”, comentó.

El académico Enrique Calderón aseguró que los votos que emitieron personas en más de una ocasión el pasado jueves, no comprometen el resultado final, porque fueron apenas 200 o 300 votos en un universo actual, de 712,981 sufragios.

“Esto no trascendió, ese día llegó a presentarse menos de 1% de la votación, fueron unos cuántas personas las que hicieron estas acciones indebidas. De hecho muchos menos del 1%, que fueron entre 200 y 300 personas, y el número total de participantes. El primer día fue de más de 200,000 personas, más o menos; eso no representa ni el 0.01% de los participantes, entonces no va a incidir de ninguna manera en los resultados finales”, comentó.

Calderón Alzati consideró que la consulta no es “alegal” ni ilegal, porque se trata -dijo- de un acto de libertad de expresión, un derecho garantizando en la Constitución.

“Sobre la ilegalidad, eso es una mentira, son las cosas que nos han estado criticando para asustar a la población, para que crean que están cometiendo un acto ilegal. (…) Qué ilegalidad puede tener el que nos queramos expresar libremente; eso no es un acto ilegal”, estimó.

De acuerdo con información proporcionada por el equipo de transición, hasta la noche del sábado participaron 712,981 personas. De ese número 250,464 participaron el jueves; 246,933 el viernes y 215,584 el sábado.

Según los datos, en la Ciudad de México es donde se ha presentado el mayor número de participación con 156,495 personas, seguido del estado de México con 108,801 participantes. En contraste de estado como Zacatecas, donde apenas participaron 2,462 personas y Aguascalientes, donde han acudido apenas 5,439 personas.

A las 22:00 horas de este domingo, integrantes de la Fundación Arturo Rosenblueth darán a conocer si la opción de Texcoco o Santa Lucia, fueron las ganadoras. Se prevé que mañana, el Presidente electo ofrezca una conferencia para dar a conocer la decisión final sobre el futuro del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

