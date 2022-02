La Auditoria Superior de la Federación (ASF) advirtió que, durante el 2020, en plena pandemia de Coronavirus, la Secretaría de Salud presentó debilidades en la normativa que regula las operaciones relacionadas con la adquisición, recepción, almacenaje, traslado y distribución de las vacunas contra el Covid-19.

A través de una auditoria de cumplimiento, como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2020, para analizar la adquisición y distribución de vacunas contra Covid-19, la ASF identificó que la Secretaría de Salud no contó con información completa sobre el total de vacunas recibidas, y la información concentrada en sus sistemas denominados “Ambiente de Administración y Manejo de Atenciones en Salud” y “CVCovid” está incompleta y no está actualizada.

También se señalaron deficiencias en la implementación de controles y mecanismos de seguridad de la información en dichos sistemas, por lo que “no es posible asegurar la integridad y disponibilidad de la información de las personas vacunables y vacunadas”, dictó la ASF.

Distribución

Respecto de la distribución de las dosis de vacunas a las entidades federativas, la ASF halló inconsistencias en la información proporcionada por 10 Coordinadores Estatales de la Brigada Especial respecto del registro del ingreso de lotes de dosis de vacunas.

Asimismo, se dijo que la Secretaría de Bienestar no proporcionó información y documentación en el sistema de información, gestión y resguardo de censos de la población general ,de la que es responsable, sobre aquellas vacunas que en parte fueron compradas con recursos del ejercicio 2020.

Mientras que se indicó que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) no proporcionó información de la distribución de dosis de la vacuna Pfizer a las entidades federativas, al tiempo que coordinadores de las brigadas especiales estatales recibieron dosis de vacuna de más, de conformidad con lo reportado por el CENSIA, de lo que no se proporcionó la evidencia documental de la distribución de éste a 6 entidades federativas; y de la coordinación del estado de Sinaloa no se proporcionó información de la recepción de dichas dosis.

Además, el CENSIA tampoco contó con la totalidad de la información respecto de la recepción en territorio nacional de las dosis de la vacuna marca AstraZeneca y en lo relativo al almacenamiento de las vacunas, se observaron diferencias en el registro del número de dosis de las entradas y salidas en el almacén del Instituto Nacional de Cancerología, responsable de resguardar las dosis de la vacuna marca Pfizer.

Vigilancia epidemiológica

Derivado de la pandemia, la ASF llamó a la Secretaría de Salud a perfeccionar el Sistema de Vigilancia de la Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), además de sus sistemas informáticos en las unidades médicas y agilice sus procesos para la recolección sistemática, continúa, oportuna y confiable de información necesaria sobre las condiciones de salud de la población y sus determinantes.

Y es que al realizar una revisión a la Vigilancia epidemiológica federal, identificó, entre otras cosas, que, en el SISVER existió una diferencia de 49,689 defunciones, entre la información publicada en el Informe Técnico Diario del 31 de diciembre de 2020 (125,807 defunciones) y la base de datos del sistema (175,496), lo que denota áreas de mejora por implementar en el registro de los certificados de defunción.

Por otro lado, respecto del seguimiento y evaluación de las acciones de promoción y prevención implementadas para el control de la emergencia sanitaria, la ASF detectó áreas de oportunidad en la materia, ello al observar que la secretaría tiene como reto futuro el diseño e implementación de mecanismos que le permitan evaluar la efectividad de medidas como la Jornada Nacional de Sana Distancia.

