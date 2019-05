El gobierno federal reconoció la existencia 37 cárteles o grupos delictivos que operan en el país. Aunque desde el 1 de diciembre indicó que no emprendería una guerra con el crimen, y que su objetivo no sería la detención de líderes criminales, el nuevo gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la existencia de los grupos delictivos.

Mediante el oficio FGR/UTAG/DG/001501/2019, la Fiscalía General de la República (antes PGR) proporcionó la lista más actualizada de los grupos delictivos que operan en el país, dentro de los que destacan el cártel de Los Beltrán Leyva, el cártel de Los Zetas y el cártel del Golfo, con lo cual el gobierno asumió que estos existen y realizan operaciones delictivas.

El 31 de enero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no se centraría en detener a capos de la delincuencia; "no se va a encargar específicamente de decapitar a los grupos delictivos y carteles", sino que se concentraría en el mantenimiento en general de la seguridad pública.

“No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. Es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos, lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios”, aseveró. Incluso, el 6 de mayo dijo: "no hay guerra contra la delincuencia; no queremos la guerra".

