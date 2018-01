Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), y Janine Otálora Malassis, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dialogaron con diplomáticos mexicanos sobre las fortalezas del sistema electoral mexicano para el 2018.

Lorenzo Córdova estimó que, de cara a la elección más grande en México el próximo 1 de julio, existe un listado nominal de 88 millones de ciudadanos, lo que significaría 9 millones más que en el 2012.

“En México se respeta el voto, yo no estoy diciendo que la alternancia es lo que nos haga democráticos, lo democrático es que exista la posibilidad real de la alternancia. si hay alternancia o no eso lo deciden los ciudadanos y si la alternancia no ocurre es algo tan democrático porque los ciudadanos deciden con su voto”, indicó.

La magistrada Janine Otálora proyectó que se esperan resolver al menos 50,000 impugnaciones derivadas del proceso electoral.

Turismo

Durante la jornada también participó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. Comentó que en el 2013, México ocupaba el número 15 de los países más visitados. en el 2016 pasó al octavo lugar y se espera que para el 2017 avance a la séptima posición. De la Madrid comentó que la inseguridad ha afectado a Cancún, los Cabos y la Paz.