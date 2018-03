Un informe de Mexicanos Primero sobre el estado educativo señala que las aulas no cuentan con profesores con perfil adecuado y formados para la inclusión, ya que por ejemplo uno de cada cinco docentes no se siente preparado para impartir una materia; siete de cada 10 se cambian de una institución rural a una urbana, y en 60,000 escuelas públicas los profesores no hablan la misma lengua que sus alumnos.

Asimismo, los libros de texto gratuitos indígenas no han sido actualizados en su contenido en más de 20 años; de todas las escuelas públicas del país solo 1% tiene acceso a clases de inglés, y más de 40,000 estudiantes de educación básica tardan más de dos horas en llegar a su institución.

El documento denominado Todos, el estado de educación en México 2017 destaca que de cada 100 niños que entran al primer año de primaria, seis años después 77 alumnos sólo entran a secundaria, y tres años más tarde sólo 57 entran a bachillerato.

Iniciativa Dreamers

El secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre, afirmó que la iniciativa Dreamers que propuso el presidente Enrique Peña Nieto podrá ser viable sólo si se garantiza presupuesto, mayor infraestructura escolar, que haya profesores bilingües y con dominio de los derechos del migrante.

Díaz de la Torre acudió a una reunión con diputados de la Comisión de Educación, donde afirmó que 20% de los maestros de educación básica en estados fronterizos son mexicanos, y están dando la batalla para que sus alumnos no sean deportados.

En otro tema, el actual líder del SNTE dijo estar dispuesto a comparecer y carearse con Elba Esther Gordillo cuantas veces se lo requiera el juez de la causa que lleva el proceso.