El diputado federal panista Ulises Ramírez Núñez, ofreció una operación cicatriz a la precandidata del PAN al gobierno del estado de México, Josefina Vázquez Mota (JVM), e incluso ser un soldado en su campaña por la gubernatura del estado de México.

Entrevistado por El Economista, dijo no negar su amistad con el gobernador priísta, Eruviel Ávila, y con líderes perredistas como Héctor Bautista. Sin embargo, afirmó que nunca ha pasado por su mente traicionar al PAN y Vázquez Mota.

A continuación, presentamos –completa- la primera entrevista que concedió el diputado Ulises Ramírez a un medio de comunicación, luego de desistir de impugnar la designación de Vázquez Mota como pre candidata del PAN a la gubernatura del estado de México.

¿Por qué se retiró de la posibilidad de ser candidato al gobierno del estado de México?

Estamos poniendo por encima un bien superior es que la unidad del partido, indispensable, que nos permita dar una competencia para lograr la alternancia en el estado.

Dejamos muy claro cuál era nuestra postura respecto de la situación interna del partido, para llegar a un acuerdo con Josefina acompañado y de la mano del partido,

¿En qué consiste el acuerdo? Primero me han encargado de manera prioritaria mi municipio, Tlalnepantla. Y me han pedido que nos enfoquemos de manera estratégica en esa región, y también la zona oriente del estado.

¿Es un cierre de filas con JVM?

Es un cierre de filas. Mucha gente especuló sobre mí, que yo me podría ir a otros partidos, que puedo tener acuerdo con otros partidos, pero finalmente soy un panista que ha recorrido desde andar pintando bardas, hasta todos los cargos públicos que se puede tener en un partido.

En esta campaña dije que estaría, o como General o como soldado. Quise ser General, en esta no se pudo. No se acaba la historia ahí, ahora voy a ser soldado, y voy a dar la mejor y la más grande de todas las batallas .

¿Cómo se ve de general a soldado en esta campaña?

Bien. Cuando se han ocupado todos esos cargos, cuando has recorrido, desde andar poniendo los templetes, los sonidos, a ser el que tenga que estar en el templete pidiendo el voto, es fácil .

¿Josefina dijo que a ella le preocupaba que usted apoyara a otros partidos?

Tocamos el tema, y dijimos, primero, nosotros somos entes políticos, nos debemos ahí, ahí nacimos. Todo mundo sabe la relación que tengo con el propio Gobernador (Eruviel Ávila), con la gente de izquierda, con Héctor Bautista, con el propio Higinio Martínez Miranda, fuimos compañeros en el Congreso, con muchos de los actores del propio PRI, del propio pre candidato que era mi compañero aquí (Alfredo del Mazo).

Entonces, como entes políticos, nunca dejaremos de tener contacto para trata en este caso de llevar una campaña civilizada, de propuestas y que no se haga el lodazal en otras elecciones.

¿Usted diría: no voy a traicionar a Josefina Vázquez Mota?

Nunca estuvo en mi imaginario tal situación. Son especulaciones que compañeros ingeniosos de mi partido hace, pero si algo le hemos dado al PAN son triunfos electorales. Yo fui el coordinador de la interna de Calderón, cuando todos decían que no tenía posibilidades .

¿Por qué ganó la interna Josefina y no usted?

Creo que es una valoración que hicieron respecto del nivel de conocimiento que tienen en la entidad. Un nivel de casi 60%, un poco más que la conocen. Evidentemente ella tiene una fortaleza más porque fue candidata del PAN a la Presidencia de la República, y esa fue una de las principales valoraciones que se tomaron en cuenta .

¿Qué le dijo a Josefina en la reunión que tuvo el miércoles?

Tuvimos una charla amplia, larga, hablamos de cuál sería la forma más idónea para poder entrar en algunas regiones, cuáles son los aspectos que hay que cuidar en la campaña. Y yo le decía que debemos de tener un cuidado estratégico en la conformación de la estructura electoral, y defensa contundente sobre los ataques que le están haciendo, y si los están haciendo ahora, los van a hacer durante la campaña.

De la importancia que tiene sumar a todos los liderazgos, no sólo del valle de México, sino de todo el estado. Que hay que atacar de manera muy estratégica la parte oriente, sin descuidar ninguna parte del estado. La parte del discurso, de la imagen, todos estos aspectos que comentamos que son importantes en una campaña que se va a ir muy rápido .

¿Confía usted en Josefina y ella en usted?

Yo te puedo contestar por mí. Yo sí confió en ella. Yo espero que ella confíe en mi .

¿Qué virtudes ve en Josefina?

Creo que su mayor fortaleza es ser mujer, y que tiene una trayectoria político-administrativa. Fue secretaria de Estado en dos ocasiones, de dos áreas trascendentales, educación y desarrollo social. Fuimos compañeros aquí en la Cámara de Diputados en el 2000 y tiene una facilidad importante en el manejo del lenguaje, habla muy bien, y creo que eso será un elemento indispensable en esta campaña .

¿Dónde se ve usted hacia delante?

Me veo haciendo campaña en los municipios que me han encargado, y yo espero que primero se haga el trabajo que se tenga que hacer, que ganemos la elección y yo pienso que una vez ganando la elección estaremos hablando de posiciones. Yo creo que se valorarán cada uno de los perfiles que estamos en la campaña, la experiencia que tiene cada uno en gobiernos, y ese espacio es gigante donde cabemos todos .

¿Se ve como secretario de gobierno con Josefina?

Me lo han expresado como algo de acuerdo a mi perfil, pero no me veo .

¿En las listas plurinominales al Congreso del estado?

Me encantaría, pero es una decisión que no se ha tomado, no lo hemos hablado. En los últimos años me he desempeñado en el poder legislativo, me gusta mucho, pero sin llegar a ningún aspecto específico, me sumaré a donde más pueda llegar. No lo he valorado, en su momento tomará la decisión, y mientras tanto hare mi trabajo .

Morena crece, el PRI no querrá perder, ¿y el PAN?

¿Cuál sería la fortaleza del PAN? Cuidar, sumar al valle de México, y sumarle un gran número de votos en el oriente. Yo creo que si tenemos 2 o 3 millones de votos más, vamos a ganar la gubernatura, creo que lo podemos hacer, y un requisito indispensable para poder lograrlo es la palabra unidad interna, no de fotografía, sino de estructura, operación estratégica.

¿Sumar perredistas?

Yo creo que el partido debe hacer un esfuerzo adicional para tratar de atraerlos; sin embargo, los pleitos internos en el PRD están provocando una desbandada de perredistas hacia Morena, porque finalmente tienen el mismo origen.

En el caso del estado de México, Andrés Manuel está recorriendo el estado, la contienda (de V´zquez Mota) no es contra la señora, sino contra Andrés Manuel, porque él sabe que ganando la contienda y sacando una buena votación en el estado de México, tendría ya un pie adentro de Los Pinos.

Nosotros haremos nuestro trabajo porque sabemos que si ganamos ese estado, más los otros siete que ganamos, estaremos y con pie y medio adentro de Los Pinos .

¿La última encuesta marca que Josefina ya bajó al segundo lugar?

La que yo he visto, justamente donde nos marca a nosotros una ventaja de 1 punto sobre Morena; 27 y 26. En tercer lugar el PRI con 20%, y 9% el PRD.

¿Qué se juega Josefina Vázquez Mota en esta contienda?

Yo creo que ella debe hacer una valoración personalísima, pero creo que se está jugando parte de su vida política, porque su trayectoria es muy sólida. Pero yo estoy seguro que haciendo nuestro trabajo, vamos a dar un triunfo contundente en la entidad .

¿Algún mensaje final?

El mensaje es de unidad, de fortaleza interna, dar vuelta a la pagina y vamos a ganarle al PRI, y como yo lo dije: vamos a romperle el espinazo al PRI en el estado de México , concluyó.

