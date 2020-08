El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que durante el mes de julio se perdieron cerca de 3,430 empleos, una disminución en comparación con los meses anteriores. Destacó que en suma se han perdido poco menos de un millón de trabajos durante la pandemia de coronavirus.

“En julio, tengo el dato hasta ayer, sólo se perdieron en todo julio 3,430 empleos, es decir, casi ya no hubo pérdida de empleos ¿esto qué significa? que estamos cerca de llegar al millón de empleos perdidos, pero no se superó esa cifra, pero ya vamos hacia arriba”, señaló en un mensaje difundido en redes sociales.

López Obrador también consideró que ya inició la recuperación económica y que en el último trimestre del año, México habrá superado la crisis ocasionada por el brote epidémico, reiterando que se tocó fondo y en julio inició el ascenso.

“Julio ya es un mes mejor que abril, que mayo, que junio, ese trimestre fue muy difícil, y el trimestre julio, agosto, septiembre es hacia arriba, y el último trimestre del año ya estamos en la superficie, ya se emergió, ya estamos saliendo de la crisis con economía sana, sin endeudamiento”, explicó.

Asimismo añadió que no se desplomó la recaudación de impuestos durante la pandemia, ya que sólo se registró una ligera caída, con un pequeño aumento en la recaudación del ISR y una disminución en la recaudación total y del IVA.

“Si hay una crisis económica se pagan menos impuestos, es decir, no hay la misma recaudación, y hemos logrado que se mantenga el Impuesto Sobre la Renta, que no se caiga, no ha disminuido en términos reales, de enero a julio del año pasado un billón 51,000, de enero a julio de este año, a pesar de la crisis, un billón 91,000, es un 0.70 pero positivo. Se nos cayó el IVA de 571,000 a 567,000 esto en términos reales es 3.7 menos. En total la recaudación de 2 billones 366 del año pasado de enero a julio, de 7 meses de dos billones 366 a 2 billones 328, en términos reales es 4.6 menos, pero esto ha sido realmente milagroso, el que no se nos haya desplomado la recaudación”, detalló.

Por otro lado, reconoció que la deuda de México crecerá por la pandemia. "Va a haber crecimiento de la deuda por la caída de la economía y por la depreciación del peso, pero no hemos solicitado créditos. Estamos ahorrando, hay austeridad, no se permite la corrupción y hemos sostenido todos los programas de apoyo al pueblo", defendió.