En el marco de la jornada electoral del 5 de junio, en la que se renovarán seis gubernaturas, las y los diputados del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados exigieron a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), al Instituto Nacional Electoral (INE) y a las secretarías del Bienestar y de la Función Pública, investigar y garantizar la imparcialidad y equidad de las elecciones, ante supuestas intervenciones del gobierno federal y de Morena.

A través de un punto de acuerdo, el coordinador parlamentario del PRI, Rubén Moreira, así como los diputados de la misma bancada, Yolanda de la Torre y Mariano González, afirmaron que tanto Morena como desde el gobierno federal se ha utilizado recursos públicos de manera ilegal para promover el voto, por lo que “es necesario castigar a quienes cometan este tipo de delitos electorales”.

Sostuvieron que la imparcialidad y la equidad son principios fundamentales que deben ser cuidados y respetados por todos los actores involucrados en la contienda.

Por ello, el llamado urgente para la intervención de dichos entes federales para garantizar la imparcialidad y la equidad en la contienda, ello al tomar como evidencia un reportaje periodístico en el que se acusa al partido oficialista de utilizar los padrones de los programas sociales federales y a estructura de la Secretaría del Bienestar para coaccionar el voto en favor de la candidata a la gubernatura del estado de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba.

“Las y los ciudadanos exigen que los valores democráticos sean respetados. Y se cumpla con el propósito de fortalecer la vida democrática y la legitimidad de los gobiernos emanados de los procesos electorales”, apuntó el documento.

CRITICAN DENUNCIA DE MORENA VS LEGISLADORES QUE VOTARON EN CONTRA DE REFORMA ELÉCTRICA

El coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Cházaro, calificó como lamentable la actuación del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien este martes presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de traición a la patria en contra de los diputados que rechazaron la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El líder perredista sostuvo que el morenista al parecer “no ha leído o no es capaz de entender” que los legisladores federales, sus opiniones y su voto, tienen protección constitucional. “Las “denuncias” presentadas por @mario_delgado solo denotan que, a pesar de sus prominentes y voluptuosos , el dirigente de MORENA no ha leído o no es capaz de entender el sentido del Artículo 61 constitucional, que a la letra dice”, escribió en su cuenta en Twitter.

Y es que el diputado federal también recordó a través de una captura de pantalla lo señalado en el artículo 61 constitucional, el cual indica que “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”.

Recordó que la Carta Magna también marca que el presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los integrantes del organismo parlamentario respectivo, así como por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan para sesionar.

Por su parte, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Triana, expresó que las acciones de Morena son ante el “desafío” realizado por la oposición al no llevar a cabo la “voluntad del amo” de los congresistas de Morena.

Asimismo, el grupo parlamentario del PAN respaldó el pronunciamiento de su dirigencia nacional, la cual dijo reconocer con orgullo el voto con el que se rechazó la “regresiva y tóxica Ley Bartlett”, que el Gobierno Federal trató de “imponer”.

“No nos intimidan, al contrario, nos obligan a seguir defendiendo a México #LealtadAMéxico”, apuntaron en redes sociales.