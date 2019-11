Al presentar un plan de acciones para reformar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), su nueva titular, Rosario Piedra Ibarra, no pudo dejar atrás la polémica sobre su nombramiento, al asegurar que no mintió al postularse como candidata a la comisión, por lo que presentará las pruebas y acciones legales.

En su primera conferencia de prensa en la sede de la CNDH, defendió: “Puedo probar que no mentí, que dije todo porque no me avergüenzo de mi pasado. Estoy orgullosa de mi pasado y lo puedo probar. Nada más les puedo asegurar que no mentí en nada de lo que puse, y tengo las pruebas de eso y ese asunto es de los senadores”.

“Me siento muy orgullosa al asumir este cargo, porque tengo el respaldo de todos aquellos colectivos, víctimas y asociaciones civiles que han estado luchando durante muchos años porque se respeten sus derechos”, sostuvo.

Esto, ante señalamientos de senadores de oposición respecto de que Rosario Piedra omitió decir que era congresista nacional de Morena cuando se inscribió como candidata a la CNDH, lo cual era una imposibilidad para participar.

Por otro lado, Rosario Piedra expresó que, en el cumplimiento de su labor, la CNDH impulsará una política de austeridad con al menos 20 acciones que le permitirán ahorrar 30% de sus recursos, los cuales serán destinados al apoyo directo a las víctimas.

Entre las medidas anunciadas están reducir su sueldo y el de los altos mandos de la CNDH; bajar el gasto de operación; revisar la plantilla de empleados de confianza; reducir gastos de viáticos; eliminar los seguros de separación individualizada; reducir al mínimo los gastos de publicidad, y no autorizar la contratación de externos para elaborar investigación que pueda hacer el propio personal del organismo autónomo.

Asimismo, anunció que en breve solicitará al Senado que seleccione a los nuevos integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH, los cuales renunciaron como protesta por su llegada a la Comisión, “sin injerencia de mi parte”, prometió.

Asimismo, advirtió que ajustará los procedimientos de quejas para que éstas sean atendidas de forma más ágil.

