El presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que su gobierno ya elabora el proyecto de ingeniería de construcción del Tren Maya, aunque la obra no iniciará hasta que se lleve a cabo una consulta, en diciembre, en los cinco estados por donde atravesaría el transporte.

En Palacio Nacional, el Presidente no aclaró si su gobierno pedirá al INE organizar dicha consulta, o bien la realizarán voluntarios, como se hizo en el caso del aeropuerto de Texcoco y la termoeléctrica de Morelos.

López Obrador dijo saber que sus adversarios políticos lo criticaron por hacer ayer nuevamente una consulta “a mano alzada” en Quintana Roo, donde preguntó a los asistentes a su mitin, si estaban en favor del Tren Maya, a lo que la mayoría respondió afirmativamente.

“Habrá consultas formales para que se conozca cuál es la opinión general, para que no haya manipulación, para que realmente se exprese el sentir de los ciudadanos”, dijo el López Obrador, aunque no aclaró si la consulta será organizada por alguna autoridad o el INE.

“Se está haciendo también el estudio, el proyecto de ingeniería para el Tren Maya, pero antes de lanzar la convocatoria, la licitación, se va a llevar a cabo una consulta en toda la región, porque queremos hacer las cosas en el marco de la legalidad, con democracia, aplicar el principio del presidente Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.

“Y como hay intereses creados, lo vimos en el caso del aeropuerto, 140 amparos porque no querían el nuevo aeropuerto (en Santa Lucía), no queremos que esto suceda también en el caso del Tren Maya. No queremos mezquindades, porque sino, no se terminaría la obra en el sexenio, si hay sabotaje legal, y sería lamentable que no se hiciera esta obra que va a ayudar mucho para el desarrollo del sureste: Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán”, comentó.

El presidente López Obrador afirmó que la gente que habita en esa región, está en favor de que se construya esta obra, “pero hay intereses creados, por eso vamos a llevar a cabo la consulta”.

