La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó del bloqueo de cuentas bancarias a 26 personas físicas y morales, por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y “apoyo ilícito a caravanas”. La UIF, que dirige Santiago Nieto Castillo, precisó que presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.

Mediante un comunicado, la UIF reportó que, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y distintas agencias del gobierno federal, bloqueó “las cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales que presuntamente han participado en el tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes”.

Se desarrolló una metodología al poner como elementos de alerta el tráfico de personas migrantes y caravanas hacia México desde octubre del 2018 a la fecha, así como el flujo de recursos económicos a través de transmisores de dinero en territorio nacional.

“De la información obtenida de los transmisores de dinero, se identificó un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizaba desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional”.

La institución indicó que, con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, se detectó una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia las ciudades fronterizas de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.

Mencionó que a partir de esa información se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados desde El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.

“Con acciones como ésta, el gobierno de México refrenda su política de combatir frontalmente las estructuras económicas de los traficantes de personas, garantizando el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas migrantes, considerados en las legislaciones internacionales en la materia, tomando en consideración su situación de vulnerabilidad y el máximo reconocimiento de su dignidad”, refirió la UIF.

Esta acción se da en el marco de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo en Washington, entre autoridades de México y Estados Unidos, debido a que el presidente Donald Trump sostuvo que el próximo lunes entrará en vigor un arancel a los productos mexicanos, en represalia por la migración ilegal hacia su país.

Envían a la guardia

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que México desplegará 6,000 elementos de la Guardia Nacional en el sur del país para contener el flujo migratorio, proveniente especialmente de Centroamérica.

“La Guardia Nacional va a estar en el sureste del país. Va a cubrir todo el país, pero va a ser prioritario el sur. Eso sí es veraz y nosotros así lo hemos planteado. Este viernes se informará más”, declaró a la prensa tras concluir su segunda reunión de conversaciones en el Departamento de Estado, en Washington.

El canciller compartió el funcionamiento de la Guardia Nacional a los funcionarios estadounidenses, ya que el tema fue planteado en las negociaciones, derivado de los amagos de aplicación de aranceles a productos mexicanos.

“Nosotros hemos informado al gobierno de Estados Unidos que se formó en México la Guardia Nacional, se tuvo aprobación constitucional y legal, y que la Guardia Nacional también tiene la encomienda de cubrir las regiones, las coordinaciones regionales que son frontera sur, y les hemos explicado que son 6,000 hombres que van a estar ahí desplegados. Eso es correcto”, aseveró Ebrard.

No obstante, las autoridades mexicanas no precisaron si la presencia de los elementos de la Guardia Nacional en el sur del país será a partir del próximo lunes, cuando, de no llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, se imponga la tarifa arancelaria de 5% a todos los productos provenientes de México. Tampoco se especificó hasta el momento en qué zonas y el tiempo que permanecerán los elementos de seguridad.

Esta semana, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos reportó que en mayo detuvo, o consideró inadmisibles, a más de 144,278 migrantes, en su mayoría de origen centroamericano, en la frontera suroeste con México. Lo que representa un aumento de 32% respecto de abril.

La FGR anunció la detención de dos activistas por delitos de tráfico de personas

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de Cristóbal Sánchez Sánchez e Irineo Mújica Arzate, conocidos activistas y líderes de caravanas migrantes, a quienes la autoridad federal les imputó el delito de tráfico de personas.

Cristóbal Sánchez es originario de Xochimilco en la Ciudad de México, e Irineo Mújica, de Sonoyta, Sonora. La fiscalía informó que sobre ambos pesaban órdenes de aprehensión por su probable participación en la comisión de delitos en materia migratoria.

La dependencia explicó que el Ministerio Público Federal recibió entre abril y mayo denuncias de ciudadanos de Honduras en contra de los dos detenidos de nacionalidad mexicana, a quienes acusaron de haberles entregado diversas cantidades de dinero a cambio de ser internados ilegalmente en el país, y luego trasladarlos a la frontera norte de México, con objeto de introducirse ilegalmente en Estados Unidos.

“Con las pruebas obtenidas, el representante social federal solicitó y obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Chiapas, órdenes de aprehensión en contra de los probables responsables. Con las órdenes otorgadas, policías federales ministeriales, adscritos a la Delegación de la FGR en Chiapas, los localizaron y detuvieron”, precisó la FGR.

A Irineo Mújica, la fiscalía lo acusa de la probable comisión del delito de transporte de migrantes con la agravante de que dicha conducta se haya realizado con niñas, niños y adolescentes; mientras que a Cristóbal Sánchez por la probable comisión del delito de introducción de personas a territorio nacional sin la documentación correspondiente.

Niega AMLO presiones de EU

El presidente López Obrador confirmó la detención de los dos activistas sociales por los derechos de los migrantes, y negó que haya sido a petición del gobierno de Estados Unidos y como parte de los diálogos en Washington. López Obrador también negó que el incremento de la detención de migrantes en nuestro país sea por petición y presión del gobierno estadounidense.

“Pero sí quiero dejar en claro que nosotros no actuamos por consigna ni perjudicamos a nadie para quedar bien con un gobierno extranjero, o sea, por encima de todo, nuestra dignidad”, dijo López Obrador.

Irineo Mújica es líder de la organización Pueblo sin Fronteras. Cristóbal Sánchez Sánchez es un conocido activista de derechos humanos, que fundó el Colectivo de Cultura Migrante y asiste a las caravanas a acceder a la ayuda humanitaria, como los refugios. Ya había sido detenido en el 2011 en Tapachula, al documentar violaciones de derechos humanos contra personas migrantes.

EL DATO

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el gobierno de Estados Unidos notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sobre transferencias irregulares desde Reino Unido y Estados Unidos al ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora.

López Obrador dijo que la Unidad de Inteligencia y la Fiscalía General de la República deben de hacer las investigaciones y actuar en caso de que exista una denuncia. El mandatario explicó que no ha tenido comunicación con Medina Mora y consideró que los señalamientos de transferencias sospechosas no necesariamente significan que el ministro sea culpable de algún delito.

“El criterio es que todo lo que nos llega de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, todo, todo, todo, se canaliza a la fiscalía general”, precisó.

[email protected]