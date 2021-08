El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó que sea necesaria la carta compromiso de corresponsabilidad que la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó a los padres de aquellos alumnos que opten por regresar a clases presenciales en el próximo ciclo escolar.

“Yo no tuve que ver con la carta. Si me hubiesen consultado yo hubiera dicho que no (...) Es una carga burocrática que se heredó del periodo neoliberal. Si van los niños y no llevan la carta, no le hace. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó”, enfatizó el mandatario.

Luego de criticar dicho trámite, el mandatario insistió que para finales de mes se regrese a las aulas, para lo cual ya inició la implementación y coordinación de los protocolos sanitarios en conjunto con los maestros, padres de familia y demás integrantes de la comunidad educativa, ello a pesar de la negativa planteada por los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a quienes señaló de realizar actos políticos.

“Se dialoga con todos. Con la CNTE lo está haciendo la secretaria de Educación, se está escuchando a todos, y repito —el regreso— no es obligatorio, es voluntario. Si hay maestros que tienen preocupaciones, no hay problema”.

Y aunque reconoció que en muchos casos se tiene una preocupación legítima de que las niñas y los niños se pueden contagiar, reclamó que existen sectores de la población que se dejan llevar por toda una campaña, que no es contra el regreso a las aulas, sino es contra su gobierno, ya que lo tratan como un asunto político.

Suben muertes

La cifra de fallecimientos por Covid-19 en México ascendió a 249,529, luego de que este martes se registraron 877 nuevos decesos, la cifra diaria más alta desde finales de abril de este año.

En el reporte técnico diario sobre el avance de la pandemia se reportaron 14,814 contagios nuevos del coronavirus SARS-CoV-2, para llegar a un acumulado de 3 millones 123,252 casos confirmados.

La Secretaría de Salud federal detalló que en las últimas cinco semanas, la mayor parte de los contagios se presentan en los grupos de 18 a 29 años.

