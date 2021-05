Al menos una veintena de militares en retiro, uno de ellos denunciado por robo de hidrocarburos, y dos integrantes de la iglesia La Luz del Mundo —organización liderada por Nassón Joaquín García, detenido en 2019 en Estados Unidos acusado de abuso sexual de menores—, investigada en México por lavado de dinero, buscan ocupar cargos públicos como resultado de los comicios del próximo 6 de junio.

Los exmilitares son postulados por el Partido Encuentro Solidario (PES) a diputados federales y locales, síndicos y regidores propietarios y suplentes, todos en el Estado de México; específicamente en los municipios de Naucalpan (19) y Teotihuacán (1).

Mientras que Emmanuel Reyes Carmona —quien busca ser reelecto legislador— y Hamlet García Almaguer son candidatos plurinominales de Morena a integrar la Legislatura LXV de la Cámara de Diputados federal. Ambos tienen nexos con la iglesia La Luz del Mundo.

Cabe mencionar que Reyes Carmona fue electo diputado federal por el distrito 13, con cabecera en Valle de Santiago, Guanajuato, en los comicios del 2018, bajo las siglas del PRD.

Tras su renuncia como militante perredista, fue legislador sin partido y luego se incorporó a la diputación federal morenista, partido que lo registró en el número 8 de su lista de candidatos a diputados federales de representación proporcional de la segunda circunscripción, ubicación que asegura su reelección por tres años más.

Entre el 1 de septiembre del 2018 y el pasado 30 de abril, Reyes Carmona presentó 42 iniciativas de reformas a distintas leyes, tres de las cuales, dos que promovió como legislador sin partido y una como morenista, fueron aprobadas.

En cuanto a los militares en retiro destaca el caso del teniente coronel Carlos Javier Álvarez Cárdenas, candidato pesista a síndico de Naucalpan, quien fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por su presunta colaboración con el general Eduardo León Trauwitz, prófugo y a quien persigue la justicia mexicana por la comisión del delito de extracción ilegal de combustibles durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, de quien fue jefe de escoltas.

Opinan expertos

Mientras tengan sus derechos político electorales a salvo y no estén en ejercicio de sus funciones, quienes integraron las Fuerzas Armadas y formaron parte de iglesias y agrupaciones religiosas pueden aspirar a cargos de elección popular, coincidieron Víctor Alarcón y Marcela Bravo.

Los politólogos de la UAM y UNAM, respectivamente, explicaron que los militares en retiro siempre han participado en política.

“No es nuevo, no sorprende; de hecho, desde muchos años atrás, sobre todo en el PRI, PRD, siempre ha habido alguna presencia de militares, no siempre de alto rango, pero sí personas vinculadas al instituto armado, tanto del Ejército como de la Marina”, dijo el académico.

Los exmilitares que actualmente buscan un cargo, estimó, no son un número significativo. “Si hacemos la cuenta, no me parece que esté variando de manera sustantiva (respecto de anteriores procesos electorales)”.

Para la profesora Bravo está mal que el PES y Morena postulen a costa de todo a candidatos acusados de cometer delitos y a integrantes de la organización La Luz del Mundo, una iglesia cristiana muy desprestigiada y muy conservadora.

