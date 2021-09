El canciller Marcelo Ebrard afirmó que en la próxima reunión de alto nivel en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se planteará un programa que priorice la reducción de los homicidios en México y el combate a las adicciones en ambos países.

El funcionario federal informó que la reunión de alto nivel se va a realizar el 8 de octubre próximo y se espera que asista el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, entre otros altos funcionarios del vecino del norte.

El gobierno de México ha planteado, precisó, “reorganizar la cooperación en materia de seguridad” porque no coincide con el enfoque de la Iniciativa Mérida, plan que debe sustituirse a la luz de sus resultados: “aumento de consumo de estupefacientes y más violencia.

“¿Cuál es la prioridad de México? Reducir la violencia, nuestra prioridad es esa, reducir los homicidios, reducir la violencia. Y para eso necesitamos, en primer lugar, que la cooperación con Estados Unidos se funde y tome como punto decisivo esa prioridad, porque no era así.

“Segundo. Que se haga un esfuerzo entre ambos países para reducir, analizar, trabajar en torno al aumento en el consumo (de drogas).

“Tercero. ¿Qué no la pobreza, las desigualdades, la falta de oportunidades aceleran la violencia, provocan conflictos? Sí. ¿Entonces por qué no lo trabajamos? ¿Por qué no pensamos en inversiones conjuntas para el sur de México? Se habían ofrecido algunos miles de millones, pero no los hemos visto en su totalidad, podría ser mucho mejor, mucho mayor”.

“Y, sobre todo, el tema de armas, que llevamos todo el siglo, todo el siglo insistiendo en el tema de la importancia de reducir el tráfico de armas, modificar también las líneas de producción”, indicó el canciller en su comparecencia ante el Senado como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el tema del armamento, Ebrard afirmó que será un asunto que México impulsará para su discusión en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“México preside, en el mes de noviembre, el Consejo de Seguridad; México está proponiendo tres grandes temas, primer tema pobreza y desigualdad como promotor de los conflictos, porque ya no se habla de la pobreza ahí, sí en la Asamblea, pero no en el Consejo de Seguridad, México quiere posicionar eso, por los países que están ahí en el Consejo de Seguridad.

“Otro tema que se va a posicionar en noviembre, las armas, porque los principales productores de armas están en la mesa, y cada vez que hay una reunión del Consejo de Seguridad se empieza diciendo: ‘Nuestro objetivo es la paz’, pero los principales productores de armas están en la mesa, lo vamos a decir, con urbanidad, pero se los vamos a decir”, además de que haya coordinación entre las agencias de la ONU, dijo.

Relaciones con Estados Unidos

Ebrard sostuvo que México tiene “una muy buena relación con la administración del presidente (Joe) Biden”.

La segunda misión que le encomendó el presidente, dijo, fue “el reto de estructurar una buena relación con una nueva administración en los Estados Unidos”; la “tarea más importante” que le fue encargada se relaciona con lograr el acceso de México a vacunas antiCovid, tratamientos y equipos para atender la pandemia.

Con EU también se trabaja de manera conjunta, relató, en el tema del incremento y las razones del flujo migratorio entre el sur y el norte. “Lo que les hemos propuesto es que podamos pasar a otro modelo”.

En suma, resumió, “con Estados Unidos hemos encontrado una buena relación, basada en el respeto mutuo”.

politica@eleconomista.mx