El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si hay delitos que perseguir en el caso de la investigación Pandora Papers se debe investigar a los más de 3,000 mexicanos vinculados a estructuras de paraísos fiscales o en jurisdicciones secretas para realizar inversiones millonarias y adquirir bienes inmuebles de lujo.

Desde Puebla, durante su habitual conferencia de prensa matutina diaria informó que Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes, ya le había comentado que estaba siendo investigado al respecto.

“Yo estaba enterado de que iba a salir esta investigación porque me vio el secretario Arganis y me dijo: ‘Estoy preocupado porque me pidieron informes sobre un dinero que se depositó o deposité en un fondo y fue al extranjero, y ese dinero inclusive me lo robaron —o sea, que lo transaron, el fondo este—, y no sólo a mí, sino a varios y va a salir este asunto, y quiero informarle que se trata de unas acciones que cobré cuando me retiré de ICA, que nos pagaban con acciones’”, relató.

Luego mostró la respuesta del funcionario, vía mensaje de texto, a las preguntas que instruyó le hicieran el domingo pasado, para confirmar lo que ya le había dicho, sobre el monto de la inversión por la que es investigado, en qué fecha fue, si lo defraudaron y si fue una liquidación de ICA.

“Y esto es lo que él contesta ayer (domingo): ‘Tres millones de pesos, 1998, sí fui defraudado por esa empresa, Stanford Trust Company, al igual que muchos pequeños inversionistas en todo el mundo. Fue la venta de mis acciones en ICA, que las recibí cuando salí de la empresa. Cabe mencionar que en ese entonces ICA era una cooperativa de producción que entregaba acciones a sus empleados en reconocimiento a su desempeño’.

El caso de Arganis, dijo, es el que le interesa mucho porque forma parte del gobierno que encabeza.

“El caso de (Armando) Guadiana, pues es legislador. Y la esposa del licenciado (Manuel) Bartlett, pues ella es empresaria y tiene sus recursos. Y no es el licenciado Bartlett, (director de la Comisión Federal de Electricidad), aunque al licenciado Bartlett no lo ven con buenos ojos los que defienden ahora la reforma energética”, completó el mandatario mexicano en referencia a las otras personas que también se encuentran en la larga lista de investigados.

