Mostrando su rotundo rechazo al “discurso de odio” contra la prensa, proveniente del presidente Andrés Manuel López Obrador, periodistas y representantes de organizaciones sociales advirtieron que la actual crisis de violencia en materia de libertad de expresión ha puesto en primera línea de fuego a las y los periodistas.

Al condenar el reciente asesinato del periodista Armando Linares, director del portal de noticias Monitor Michoacán ─el octavo comunicador ultimado en sólo dos meses y medio del año─, periodistas como Carmen Aristegui; Lucia Lagunes, directora ejecutiva de Centro de Comunicación de Información de la Mujer, CIMAC; Marcela Turati, periodista y fundadora de Quinto Elemento Lab; Ismael Bojórquez , director del Semanario Riodoce y Paula Saucedo, oficial del programa de Protección y Defensa de Articulo 19; exigieron al gobierno federal detener y actuar contra la escalda de agresiones físicas y verbales que sufren las y los periodista.

Mientras que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que no se ha logrado frenar la violencia contra la prensa y menos revertirla.

“Aproximadamente cada 13 o 14 horas un periodista o medio de comunicación es agredido por hacer su labor. Además de los asesinatos hay amenazas de muerte, amenazas legales, agresiones físicas, intimidación, todos los días.

“La polarización, el estigma, la criminalización, el señalamiento, sólo aumenta los riesgos de sufrir más violencia”, subrayó Paula Saucedo, de ARTICLE 19 durante el Foro Libertad de Expresión, organizado por Articulo 19 y la Embajada de Noruega.

En el mismo evento, Lucia Lagunes, directora ejecutiva de Centro de Comunicación de Información de la Mujer, CIMAC, recalcó que el mensaje para el gobierno federal fue claro al señalar que es equivocada la apuesta de atacar a la prensa, ya que la violencia ha escalado, y ha generado censura.

Hoy tuvimos un importante Foro para dialogar sobre la situación de la #LibertadDeExpresión en ���� con la participación del Gobierno, periodistas y comunidad internacional. ���� tiene el compromiso de promover el derecho a la libertad de expresión a nivel global. @article19mex pic.twitter.com/eHXvIfc1Ra — Noruega en MX y CA (@NoruegaMexCA) March 17, 2022

“Se ha dejado escalar el enfrentamiento del presidente hacia la personalización de periodistas... advertimos que colocar como adversario a los periodistas era una mala estrategia, no abonaba para que las entidades dejarán de agredir. Colocar a periodistas en el lado de los adversarios y del enemigo a vencer, ha sido un error político gravísimo para este país y sobre todo del presidente y un grupo cercano a él”, enfatizó.

Asimismo, la activista recordó que en este 2022 se cumplen 10 años del mecanismo de protección, que fue empujado por activistas y defensores como una forma de dejar en claro que la responsabilidad de protección es del Estado y que se debe hacer cargo de esa tarea. Sin embargo, sostuvo que a una década de su creación existen enormes retos a vencer, ya que se mantiene el mecanismo pero debilitado, sin fortalecer, ni recursos.

Por su parte, Ismael Bojórquez , director del Semanario Riodoce, sostuvo que la impunidad de más del 95% en los casos de asesinatos, cifra reconocida por el propio gobierno, son datos que generan un pesimismo de que las cosas puedan cambiar en un corto o mediano plazo, porque no existe una voluntad del gobierno federal y de la mayoría de los gobierno estatales por resolver el tema de las agresiones a periodistas.

"Cuando mataron a Javier (Valdez), dijimos: no será el último. Porque a él lo mataron en un contexto de violencia generalizada en todo el país. Cuando te das cuenta de quiénes son los principales agresores, se explican las cifras de impunidad en crímenes contra periodistas.

“Han pasado más de tres años y no tenemos todavía desde el gobierno federal un diagnóstico claro y certero de donde está la salida, eso es lo que más preocupa”, añadió.

Marcela Turati, periodista y fundadora de Quinto Elemento Lab, lamentó que han pasado muchos años en que las y los periodistas se califican como corresponsales de guerra sin salir de su país, ya que siguen entre varios fuegos como la precariedad laboral, que también pone en riesgo a los comunicadores, además de las agresiones provenientes desde los grupos de interés, políticos, del crimen organizado y del propio gobierno.

“Estamos en medio de un fuego cruzado... Hay un debate de si es el peor año, llevamos ocho periodistas asesinados y a esta tendencia vamos a superar récords anteriores...Tenemos estos ataques por lo menos tres veces a la semana del presidente... eso se replica y es un mensaje de odio contra la prensa. Los colegas tienen mucho miedo porque ya no quieren investigar por el estigma y las amenazas”, lamentó.

Al tiempo que advirtió que en un contexto así, lo mínimo que se espera es que funcionen los mecanismos de prevención, de protección y de justicia.

“La impunidad mata, es una invitación de seguir haciéndolo y dar permiso para que sigan matando periodistas. Matar periodistas silencia la causa que estaba investigando y eso daña a toda la sociedad", remarcó.

Previamente, la periodista Carmen Aristegui, quien fungió como moderadora del evento también expresó que “no es una anécdota, no es un elemento colateral, no es una cosa secundaria. En mi opinión, que el presidente asuma posturas tan directas con nombres y apellidos con una agresividad notable es un factor importantísimo que agudiza una problemática de hace muchos años”.

Segob rechaza que desde el gobierno se alienten las agresiones

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México, Alejandro Encinas, expuso que la violencia contra la prensa ya no puede seguir así, pues, dijo, existe el problema de la impunidad, la falta de castigo, y las fiscalías no están haciendo su trabajo.

"No hemos logrado frenar la violencia contra la prensa y menos revertirla. Las fiscalías, que son los órganos responsables para garantizar la integridad de los periodistas y personas defensoras, han abdicado a su responsabilidad y recargado todo al Mecanismo", sostuvo durante el foro.

Cabe señalar que luego de su intervención, periodistas presentes en el evento hicieron un reclamo público al funcionario federal. Al mostrar pancartas y entre gritos, dos comunicadoras exigieron al Gobierno frenar su discurso ideológico y hacerle frente a las agresiones contra la prensa, además de recalcar que no hay protección ni se logran investigar todos los casos de reporteros asesinados.

Por ello, exigieron que el presidente López Obrador cese su discurso de odio contra la prensa.

En tanto, Alejandro Encinas coincidió con lo dicho por el presidente López Obrador en que "nosotros no mandamos matar a nadie, y estamos con el compromiso de frenar los homicidios, esclarecer los hechos y castigar a los responsables, como ha venido haciéndose".

Asimismo, el subsecretario aseveró que la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador al Parlamento Europeo sobre la libertad de expresión en México fue en términos políticos y no en términos diplomáticos, además de que el Gobierno de México no puede permitir que se le defina como alentador de las desapariciones y de las muertes de periodistas.

"Es un tema donde no vamos a tener coincidencia, sin embargo, sí quiero ser muy claro, yo creo que la respuesta el presidente fue una respuesta de carácter político, no una respuesta de carácter diplomático, porque este gobierno no puede asumir que se le defina como un gobierno que está alentando, no sólo la desaparición de personas sino la muerte de periodistas, cuando estamos convencidos de que ese es un ejercicio por el que hemos luchado toda nuestra vida y que tenemos que garantizar", explicó.

Finalmente, el funcionario aseguró que el Mecanismo de Protección a Periodistas funciona “a pesar de sus limitaciones”, y lamentó el asesinato del periodista Armando Linares López, director del medio digital Monitor Michoacano, a quien, dijo, se le ofreció protección federal, pero no la aceptó.

“Después del asesinato de un colaborador de Monitor Michoacano el 31 de enero, inmediatamente el mecanismo brindó las medidas de protección a tres periodistas, incluido su director, pero él no aceptó las medidas de protección (...) él se negó a recibir la protección del Gobierno del estado y ahí tenemos lamentablemente las consecuencias”, expuso.

rrg