El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se realizará estudios a recomendación de los doctores que lo atendieron durante su padecimiento de Covid-19 antes de vacunarse contra el virus.

“Los médicos que me atienden, quienes me ayudaron cuando padecí del Covid me hicieron análisis y me recomendaron que esperara para la vacuna porque tenía yo anticuerpos suficientes, pero ya ha pasado el tiempo, de todas maneras quiero que ellos sean los que me recomienden lo que más conviene”, señaló el mandatario.

Destacó que está semana inicia la vacunación en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde se encuentra Palacio Nacional, lugar donde reside actualmente, y por ello ya le correspondería vacunarse, pero dijo que esperará a ver qué indican los médicos en diez días, cuando se realizará los análisis y “dependiendo de eso ya me vacuno”, dijo.

Por otra parte, López Obrador recordó a la población que en esta Semana Santa hay que seguir cuidándonos. Indicó que hay que esperar a ser vacunados para poder salir y así evitar enfermar de Covid-19.

Llegan vacunas de Estados Unidos

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que tras el acuerdo al que llegó el gobierno federal con Estados Unidos, el país recibirá 2.7 millones de dosis de AstraZeneca.

Indicó que el domingo, alrededor de las 10 de la noche, llegó el primer cargamento con 1.5 millones de dosis, el embarque más grande en número de dosis que ha recibido México.

El secretario señaló que el próximo jueves llegará un segundo cargamento con 1.2 millones de dosis, lo que completaría el número pactado.

En total, México ha recibido 11 millones 383,375 dosis de vacunas contra Covid-19 de las farmacéuticas Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V y CanSino Biologics.