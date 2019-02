El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la iniciativa que promueve la bancada de Morena en la Cámara de Diputados para aumentar las facultades del director de Pemex, y reducir las decisiones del Consejo de Administración.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente dijo que su gobierno no promueve cambios legales en el sector para dar armas a sus opositores con las que puedan decir que busca tomar decisiones autoritarias.

“Nosotros no aprobamos eso, es decir, en el Ejecutivo no queremos ninguna modificación en ese sentido, porque no queremos darles pretextos, excusas, a los que han saqueado a Pemex. Si ahora nosotros planteamos algo así ¿qué van a decir? Van a gritar como pregoneros de que ya se está actuando con arbitrariedad y ya no va a haber contrapesos en Pemex.

“¿Qué decía la derecha, los conservadores? Que había que terminar con el monopolio de Pemex para quedarse ellos con el monopolio, porque al final eso fue. Es un doble discurso, muy hipócrita. Entonces ¡no, no, no! No los tocamos ni con el pétalo de una rosa, nada, ninguna modificación, ninguna modificación”, afirmó

Cabe destacar que legisladores de Morena promueven una iniciativa en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, para dejar en manos del director general decisiones como modificar la estructura orgánica del personal de Pemex y las remuneraciones; plantea que el director general de Pemex forme parte del Consejo de Administración de la empresa paraestatal en donde tendrá voz, pero no voto; que el Consejo de Administración no podrá sesionar sin la presencia del director general, y prevé la posibilidad de que Pemex celebre directamente contratos de asociación.

El documento de iniciativa se prevé discutir y aprobar el 20 de febrero en la comisión; plantea diversos cambios a más de 30 artículos a la Ley de Petróleos Mexicanos.