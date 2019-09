El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los manifestantes que asistan a la marcha del 2 de octubre, a que actúen de manera pacífica y responsable, pues reiteró que no habrá actos de represión. Incluso, el mandatario federal respaldó una iniciativa para que los ciudadanos hagan cordones humanos para proteger sitios históricos de actos de bandidaje.

“Sí, invito, incluso, a los ciudadanos a que ayuden, invito a que se apoye un plan que tiene la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) para que se hagan cordones con ciudadanos que procuren la paz y que se evite la violencia”, dijo el presidente López Obrador esta mañana durante su conferencia en Palacio Nacional.

El mandatario federal pidió a los manifestantes actuar por la vía pacífica, y en el caso de la próxima movilización del 2 de octubre, pidió a los asistentes que le ayuden para que no haya destrozos, y que actúe como lo hizo Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King. Indicó que en la marcha habrá vigilancia, pero no represión.

“Vamos a tener vigilancia. Les adelanto, no vamos a caer en ninguna provocación, nada de dar excusas a quienes buscan eso, provocar; están queriendo que haya choques, no lo van a conseguir, no lo van a conseguir”, comentó.

“Llamamos a los manifestantes a que se actúe de manera pacífica y responsable. Si queremos protestar para que no haya actos autoritarios de prepotencia, que fue lo que llevó a la represión del 2 de octubre del 68, tenemos que actuar por la vía pacífica, todos tenemos que decir: No a la violencia y llamar a todos los que deseen manifestarse, que lo hagan de manera pacífica, están garantizadas las libertades, el derecho de manifestación.

“No somos un gobierno represor, nosotros surgimos para que nunca más se reprima al pueblo, que nunca más sucedan hechos tan lamentables como la represión del 2 de octubre del 68 a los estudiantes. Nosotros llegamos aquí para que no se repitan esos hechos, este no es un gobierno autoritario”, añadió.

El presidente López Obrador reiteró que a su juicio, los que realizan actos vandálicos en las manifestaciones no son de izquierda, sino conservadores.

“He expresado que eso no tiene nada que ver con el anarquismo. El anarquismo es una corriente de pensamiento responsable, que enfrentó al régimen, pero con propuestas y que estaba a favor de la educación del pueblo; el que quiere destruir una librería pues no puede ser anarquista; el que quema, pues tampoco; el que le causa daño a otro ser humano, pues tampoco puede ser considerado anarquista. Entonces, hay que ver este asunto y que todos ayudemos”, aseveró.

[email protected]