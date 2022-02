El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el envío de más elementos del Ejército y Guardia Nacional a Cajeme, Sonora, para contener la inseguridad y homicidios en ese municipio que ya es considerado uno de los más peligrosos del país, reconoció el propio mandatario.

Durante un evento de supervisión de obra del estadio de béisbol "Tomás Oroz Gaytán", López Obrador dijo: “estoy ocupado, no sólo preocupado, por lo que está sucediendo en Cajeme en cuanto a inseguridad, y junto con el gobierno del estado ya tenemos un plan especial que se está aplicando para garantizar la paz y la tranquilidad, porque se convirtió Cajeme en uno de los municipios más peligrosos de México, con más homicidios.

Supervisión de Estadio 'Tomás Oroz Gaytán', Cajeme, Sonora https://t.co/gcuNpwywGp — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 13, 2022

“Ya estamos actuando y ya se están obteniendo resultados, pero van a venir más elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y vamos a seguir trabajando de manera coordinada para garantizar la paz y la tranquilidad en Cajeme”, dijo.

Según datos del propio gobierno federal, en 50 municipios se concentra el 42% de los homicidios dolosos que ocurrieron en el primer semestre del año.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, argumentó que mientras en enero del 2021 se registraron 63 víctimas de homicidio doloso en Cajeme, en enero de este año fueron 54, un decremento del 14 por ciento.

“De diciembre del 2021 contra enero del 2022 hay una baja de 76 a 54 homicidios, un menos 29 por ciento. Debo destacar aquí que el mes de enero inició un operativo particular del gobierno federal con obviamente el respaldo y la coordinación de las instancias de seguridad estatales. Esto no significa que no haya hechos de violencia, incluso algunos de alto impacto, pero la estadística en general va en este sentido en el mes de enero con menos 29 por ciento”, dijo.

