El presidente lamentó esta mañanala caída de un puente de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ocurrido la noche del lunes, que dejó 23 muertos y 79 personas hospitalizadas, de acuerdo con cifras del Gobierno de Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió la mañana de este martes el pésame a los familiares de las víctimas en accidente de un convoy de la Línea 12 del metro la Ciudad de México ocurrido la noche del lunes y aseguró que "no se va a ocultar absolutamente nada".

“Es una triste noticia. Enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas de este accidente, y dijo que la postura del gobierno de la Ciudad de México la respalda el Gobierno Federal, acerca de lo que procede en este lamentable caso”, señaló al inicio de su habitual conferencia de prensa matutina de este martes.

"A partir del dictamen -a cargo de la Fiscalía, más el dictamen de expertos independientes- se va a fincar la responsabilidad. No podemos caer en el terreno de la especulación. Y mucho menos de culpar sin tener pruebas", prrecisó el primer mandatario.

López Obrador aseguró que no se ocultará ningún dato, por lo que ofreció que todos los días se informará sobre los avances de la investigación entorno al accidente. “No se va a ocultar absolutamente nada, el pueblo tiene que conocer toda la verdad, no se les va a ocultar nada, se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho, no se ocultan las cosas, se habla con la verdad”, afirmó.

El presidente pidió no caer en la especulación y no culpar sin tener pruebas, sino esperar a que el peritaje determine qué causó el accidente.

