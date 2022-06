El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la mañana de este lunes que las Elecciones de este 5 de junio se llevaron a cabo en paz.

“Es muy satisfactorio el poder informar que no hubieron actos de violencia, graves, a pesar que en las elecciones se encienden las pasiones. No hubo fallecimientos, no hubo violencia, los ciudadanos se portaron a la altura de las circunstancias, mis felicitaciones”, dijo López Obrador tras las elecciones de este domingo en donde Morena ganó la mayoría de las gubernaturas.

El primer mandatario subrayó que lo más importante fue la no violencia en las elecciones de este 5 de junio.

AMLO aprovechó para mostrar durante su habitual conferencia mañanera el conteo de los votos en los estados donde ayer hubo elecciones; y destacó que Américo Villarreal, candidato de Morena, aventaja en la contienda por gobernar Tamaulipas.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) mostraba esta mañana una mínima ventaja del candidato de la coalición Morena-PT-PVEM sobre su adversario César Augusto Verástegui.

En las elecciones de este domingo, el partido Morena arrebató a la oposición las gubernaturas de Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo y Tamaulipas, mientras que el PAN logró conservar los gobiernos de Durango y Aguascalientes.