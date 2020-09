En un mensaje compartido en redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que “es un triunfo del pueblo de México” que la organización México Libre dirigida por el expresidente Felipe Calderón y su esposa, la excandidata presidencial Margarita Zavala, no haya obtenido el registro para constituirse como partido político.

“Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Lo atribuyo a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad. Es un triunfo del pueblo de México”, afirmó el representante del Ejecutivo desde Palenque.

El primer mandatario cuestionó cómo el INE podría otorgarle el registro como partido político y agregó: “Se acababa el INE, si de por sí están totalmente desacreditados, porque ya cambió la mentalidad del pueblo. No saben cuánto lo celebro, porque nos vamos a ir, incluso pueden cambiar los que van a las instituciones, pero ya tenemos una población muy consciente, muy avispada”, dijo el presidente.

“México es uno de los países con menos analfabetismo político. Es un pueblo de los más conscientes que hay en el mundo. Eso lo celebro. ¿Qué le recomendaría a Felipe Calderón? Que haga lo que hicimos nosotros, que convoque a movilizaciones pacíficas, como cuando nos robaron la presidencia en 2006 y recuerdo que fuimos miles al Tribunal Electoral.

“Si no hay justicia en México, que vayan al extranjero, que vayan ante la OEA en Washington, pero que no vayan a Nueva York, porque aunque allá está la ONU, también está allá García Luna. Pueden ir con sus amigos de la OEA, pero que sigan luchando, como lo hicimos nosotros, no hay que rendirse cuando se lucha por una causa justa”, concluyó.