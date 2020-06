El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la iniciativa que promueve al sistema de pensiones no es para “meter ruido” ni para afectar los recursos de los Afores, sino para que a partir del 2024 los trabajadores jubilados puedan recibir un retiro superior al salario mínimo.

En Palacio Nacional, durante su conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que la iniciativa de reforma que alista al Congreso en materia de pensiones, “no es para meter miedo”.

“Lo que se trata es de ayudar a resolver un problema que se originó con la reforma llevada a cabo durante el gobierno de Ernesto Zedillo para que las pensiones de los trabajadores fuesen manejadas, administradas por estas Afores que se fueron creando, pero no se contempló para decirlo suavemente, de que iban a ir perdiendo los trabajadores en vez de ganar”, puntualizó.

“Y si no hay una reforma a esa ley, un acuerdo general, no impositivo, sino buscando la participación de todos trabajadores empresarios, instituciones financieras, fondos, el gobierno desde luego, los que se van a ir jubilando van a recibir, si no hacemos nada, ni siquiera el salario mínimo, Van a recibir la mitad de lo que mínimamente les corresponde”, añadió.

El Primer Mandatario aseguró que no le puede dar la espalda a este asunto, aunque reconoció que no le afectará tanto a su gobierno, ya que de aprobarse su iniciativa, la reforma comenzará a aplicarse a partir del 2024, es decir a la siguiente administración.

