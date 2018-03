En las noticias más leídas del día, las autoridades cubanas le negaron la entrada a la isla al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, cuando se dirigía a la entrega de un premio en honor al fallecido activista Oswaldo Payá. Enrique Peña Nieto afirmó que no hay marcha atrás en la liberación del mercado de gasolinas y en Estados Unidos 16 presidentes de empresas apoyan el impuesto fronterizo propuesto por Donald Trump.

1. No habrá marcha atrás en la liberación de gasolinas: Peña

El presidente, Enrique Peña Nieto afirmó que no hay marcha atrás en la liberación del mercado de gasolinas.

Según el mandatario, esta liberación traerá inversiones en infraestructura y construirá un escenario muy diferente, mejor. Las inversiones esperadas son alrededor de 16,000 millones de dólares. En una reunión con un grupo de comunicadores, se refirió a lo que pasará con el precio de la gasolina: Tendremos un mecanismo de suavización que evitará fluctuaciones muy grandes de un día para otro .

José Antonio Meade, secretario de Hacienda, ofreció detalles y aclaró que no habrá una banda de precios, porque no hay techo ni piso. En caso de que haya una tendencia de cambio fuerte en los precios, habrá un periodo de hasta 100 días para hacer la corrección en el precio.

2. Cuba no le permite la entrada a Felipe Calderón

El día de hoy autoridades de Cuba le prohibieron la entrada a la isla al ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, donde asistiría como invitado a la entrega de un premio en honor al fallecido activista Oswaldo Payá.

En su intento por viajar a Cuba, la aerolínea mexicana, Aeroméxico le comunicó al ex mandatario mexicano que la inmigración de Cuba le había emitido un comunicado en que le informaba que el pasajero FCH no estaba autorizado para entrar a Cuba y solicitaba que no fuera documentado en vuelo AM451 . Calderón agradeció a la aerolínea sus atenciones.

El ex presidente chileno, Sebastián Piñera denunció también que el Gobierno cubano impidió a Mariana Aylwin viajar hacia la isla. Un nuevo atropello a las libertades y derechos en Cuba. Mariana: todo nuestro apoyo , sentenció el ex mandatario en su cuenta de Twitter.

3. Al ahorrar busque proteger su dinero de la inflación

Cuando hablamos de ahorro, en la mayoría de los mexicanos persiste cierto escepticismo hacia los instrumentos formales, a tal grado, que sólo 15.1% de la población ahorra en este tipo de productos, mientras que 61.3% pierde dinero ya sea por ahorrar parcial o totalmente en instrumentos informales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.

Al guardar tu dinero en instrumentos informales, pierde poder adquisitivo debido al efecto de la inflación; dicho de otra manera: por el alza de precios, puedes comprar menos con tu dinero si éste no incrementa en la misma proporción.

Debido a esto, es recomendable ahorrar en instrumentos formales, pero no sólo eso, sino buscar productos de ahorro e inversión que generen rendimientos anuales equivalentes, al menos, a la inflación de cada año. Si quieres saber de qué forma lograr esto, entra a la nota completa.

4. Unos 16 CEO de EU le dan el sí al impuesto fronterizo

Al menos 16 presidentes ejecutivos de empresas estadounidenses, entre las que destacan Boeing Co, Caterpillar Inc y General Electric Co, instaron al Congreso estadounidense a aprobar una amplia revisión del código tributario, incluyendo un polémico impuesto fronterizo.

Fue en una carta enviada a los líderes republicanos y demócratas del Congreso, en donde los ejecutivos dijeron que el impuesto fronterizo propuesto por los republicanos hará a los productos manufacturados en Estados Unidos más competitivos localmente y en el exterior, ya que los artículos importados enfrentarían en mismo nivel impositivo.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, propuso bajar el impuesto a las ganancias corporativas a 20% desde un 35%, aplicando un tributo de 20% sobre las importaciones y excluyendo los ingresos por exportaciones de las ganancias imponibles.

